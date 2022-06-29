回歸25周年｜灣仔一帶今凌晨起封路 警截查途經車輛檢查車尾箱

國家主席習近平將出席本港回歸25年慶祝活動和新一屆特區政府就職禮，有傳媒引述消息指，習近平可能會經深圳乘高鐵抵港。警方今日凌晨2時起在灣仔一帶封路。凌晨時分，有工人開始搬運巨型水馬、架起鐵欄，封鎖菲林明道、港灣道、告士打道等一帶主要道路，警員在附近巡邏，交通警在場指揮交通，經過車輛須改道行駛。

另外，中環林士街天橋有指示牌，提醒司機灣仔北封路，中環灣仔繞道中環入口，不准車輛駛到灣仔北的行車線；立法會附近亦設置水馬，警員截停車輛，包括傳媒採訪車，檢查車內情況，以及要求打開車尾箱；港灣道近灣仔運動場亦有部分路段封閉，警方截停車輛檢查；金紫荊廣場一帶封閉，車輛不准駛入。

上班途人需改道行走 會展站巴士站停用

港鐵會展站有警員駐守，其中金紫荊廣場出口已關閉，前往會展方向的天橋有大批警員戒備。會展附近一帶封路，設置了巨型水馬陣，上班的途人亦需改道行走，鄰近會展的公共運輸交匯處已封閉，並用水馬陣圍起。至於部分官員入住的君悅酒店一帶亦有多名警員駐守，車輛需經過截查才獲放行。運輸署表示，因應封路，以及會展站公共運輸交匯處臨時停用，灣仔北一帶實施特別交通措施，多條巴士路綫出現改動，促請市民留意臨時交通安排。

西九高鐵站一帶保安明顯加強

另外，有傳媒引消息指，習近平可能會經深圳乘高鐵抵港。高鐵站一帶的保安近日明顯加強，各個出入口已經架起鐵欄，或以水馬圍封，出口附近有警員駐守和巡邏；高鐵站天空走廊亦已關閉。