回歸25周年｜組織辦相片展到校展出　盼青年更認識97後香港

香港特別行政區今年成立25周年，有組織舉辦特區成立以來的回顧相片展覽，日後巡迴到不同學校展出，讓青少年有更多機會了解本港自1997年的發展。主辦組織今日(27日)更把《基本法》、《中共二十大報告》等放入時光錦囊，計劃在特區成立30周年時再次開啟，作為時代的見證。

組織We Like Hong Kong今日舉行「回歸時光錦囊暨相片展覽巡禮」啟動儀式，身兼港區全國人大代表的We Like Hong Kong總裁胡曉明稱，相片展覽將會巡迴到不同學校展出，既能夠說好香港故事，又可以讓年青人更多機會了解香港回歸後的發展，他又十分感謝用心製作回顧相片展覽的年輕人。

《基本法》及《中共二十大報告》等放時光錦囊

展覽的相片以史實為基礎、理解為前提，透過一幅又一幅的歷史相片，展示港人為建設社會而奮鬥拼搏的故事，亦希望讓新一代思考未來的規劃。

另外，組織在活動亦準備了時光錦囊，由胡曉明、We Like Hong Kong委員葉慶寧、粵港澳大灣區教育發展協會執行會長關俊華和兩位青年代表，把本港《基本法》、《施政報告》、《中共二十大報告》、香港地方志中心出版的《香港志》、《香港古代史新編》以及《大灣區文物建築高峯論壇論文集》等，放到時光錦囊內待5年後再次取出。

胡曉明形容，全部物件都能代表香港的不同時代，均屬中國不可分割的一部分，也象徵香港未來能夠繁榮穩定。他續說，他選擇存放的《中共二十大報告》有提到中共對香港「一國兩制」長期運作下去的承諾，更加鞏固本港作為東方之珠、繼續發光發亮的基礎。