回歸25周年｜習近平將出席慶祝香港回歸大會暨第六屆政府就職典禮

《新華社》報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，但未知他會否親身來港。行政長官林鄭月娥和候任行政長官李家超，分別對此表示歡迎和衷心感謝。

上一次習近平來港，《新華社》稿件用上「赴港」字眼，而今次則用上「將出席」字眼，暫時未知是否親身來港，還是用視像方式出席。

林鄭月娥：充分彰顯中央對香港重視和支持

林鄭月娥說，過去五年，香港特別行政區在習主席親切關懷和中央大力支持下，貫徹落實「一國兩制」方針。她又說，今年是香港回歸祖國25周年的重大日子，習主席出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，充分彰顯中央對香港的重視和支持。

李家超：感謝習主席對香港關愛和支持

李家超則指，自香港回歸祖國以來，「一國兩制」成功實踐，是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障。習主席出席慶祝回歸25周年大會暨第六屆特區政府就職典禮，正值香港從「由亂到治」邁向「由治及興」的關鍵時刻，意義重大，對此感到很振奮。他衷心感謝習主席對香港的關愛和支持。

至於特首辦主任、候任政務司長陳國基、續任政制及內地事務局長曾國衞，以及發展局常任秘書長劉俊傑早前確診感染新冠肺炎。立法會主席梁君彥昨日(24日)指，不擔心有官員染疫會影響七一回歸慶祝活動及新班子宣誓。

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