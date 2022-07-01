回歸25周年｜習近平為新一屆政府官員監誓　李家超：全面準確落實「一國兩制」護國安

今日是七一回歸25周年，政府今早8時在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，10時在會展舉行慶回歸大會及新一屆政府就職典禮，由中國國家主席習近平為新任特首李家超及其班子監誓，其後李家超為新一屆官員進行監誓。

宣誓儀式以普通話進行，各主要官員宣誓後，因疫情關係沒有握手，只逐一向習近平鞠躬。李家超亦以普通話致辭，他指以謙卑心情就任特首，感謝中央政府及市民信任，會建立關愛共融、充滿發展機遇、有活力的香港。他指肩負起歷史使命，將全面準確落實「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」，維護國家主權、安全及發展利益，保持香港長期繁榮穩定。

李家超指，香港於25年來在多方面取得驕人成就，雖然亦經歷挑戰，包括環球金融危機、2014年的違法佔中、2016年旺角暴動及2019年的社會暴亂及外部干預香港事務，但在中央強大後盾全力支持，「一國兩制」的優、香港市民的勤奮，都能克服挑戰，重新出發，充分反映香港的優勢。

稱鼓勵青年擁抱大灣區機遇

李家超又指，未來5年是香港「由治及興」的關鍵時期，政府將迎難而上，以結果為目標，提升管治效能，為市民解困，不管每日解決一個問題，但他相信「不積小流，無以成江海，持之以恒，必有所成」。他又表示，發展是解決社會問題和改善民生的「金鑰匙」，政府施政會以民為本，增加多元土地供應，精準防控疫情，制訂青年政策，鼓勵年輕人擁抱大灣區機遇。政府亦會居安思危，確保有充分能力應對國家安全、金融安全等風險，並會派員和代表團到海外，說好香港故事。他又表示，政府會凝聚社會力量，和衷共濟，其利斷金，建設更美好的香港。