回歸25周年｜習近平逗留途經地區警設核心保安區 會展站6月30日起關閉維港兩岸設禁飛區 (持續更新)

警務處助理處長(行動)呂錦豪指，國家主席習近平將出席香港特別行政區成立25周年慶典及第六屆政府就職典禮，警方會以主席來港安排進行一系列安保部署，在主席出席活動期間來港期間，警方有責任採措施確保其人身安全，亦要確保活動有序、安全下舉行，保安安排包括向國家主席提供近身保衞。

呂錦豪指出，需要對國家主席經過的地區列為核心保安區，其他地區為保安區，故其車隊行經的地方需要封區或者改道，特別是金鐘及灣仔一帶，港鐵會展站暫時封閉，料灣仔北一帶非常擠塞，呼籲市民及駕車人士如沒有必要，不要到達有關地區。

全港範圍會列為小型無人機限飛區

另外，呂錦豪指，審視風險評合後，將按448G章小型無人機令第19條，將維港兩岸設為臨時禁飛區，而全港範圍都會列為小型無人機禁飛區。他又指，截至今日，警方仍未收到習近平訪港期間，有任何公眾集會的申請，但警方會保安區內預留公眾活動區，市民可於警方設置的遞信區，遞交請願信。警方亦將以不影響行動前提下讓傳媒進行採訪。呂錦豪又強調，警方不容忍暴力、更不容忍警方安保受干擾，如有影響安全行為，會採取果斷執法行動。