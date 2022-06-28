回歸25周年｜習近平逗留途經地區警設核心保安區 會展站6月30日起關閉維港兩岸設禁飛區 (持續更新)

警務處助理處長(行動)呂錦豪指，國家主席習近平將出席香港特別行政區成立25周年慶典及第六屆政府就職典禮，警方會以主席來港安排進行一系列安保部署，在主席出席活動期間來港期間，警方有責任採措施確保其人身安全，亦要確保活動有序、安全下舉行，保安安排包括向國家主席提供近身保衞。
呂錦豪指出，需要對國家主席經過的地區列為核心保安區，其他地區為保安區，故其車隊行經的地方需要封區或者改道，特別是金鐘及灣仔一帶，港鐵會展站暫時封閉，料灣仔北一帶非常擠塞，呼籲市民及駕車人士如沒有必要，不要到達有關地區。
全港範圍會列為小型無人機限飛區
另外，呂錦豪指，審視風險評合後，將按448G章小型無人機令第19條，將維港兩岸設為臨時禁飛區，而全港範圍都會列為小型無人機禁飛區。他又指，截至今日，警方仍未收到習近平訪港期間，有任何公眾集會的申請，但警方會保安區內預留公眾活動區，市民可於警方設置的遞信區，遞交請願信。警方亦將以不影響行動前提下讓傳媒進行採訪。呂錦豪又強調，警方不容忍暴力、更不容忍警方安保受干擾，如有影響安全行為，會採取果斷執法行動。
港島總區高級警司(行動)廖珈奇指出舉辦慶典的範圍包括行車道路、行人天橋作出限制，有需要時會封閉。灣仔北分兩個階段封閉，6月29日凌晨2時起將封閉會展半島所有道路，包括菲林明道天橋北行線、龍和道等，接近東區一帶包括耀星街都會封閉。部分路段包括菲林明道、港灣道等，會間歇性封閉；至於港鐵會展站，亦將於6月30日凌晨1時起封閉，東鐵綫列車將正常行駛，但暫不停站，如果需要進出會展的人士需要接受保安檢查。另有至少22條巴士路線須改道將不途徑灣仔；今日(28日)晚上10時起，龍和道、港灣道、龍合道、添美道等停車咪錶位及上落客位置都會停止使用。
而警務處助理處長(特別職務)(支援)郭嘉銓則指，警方有責任採保安措施，確保習近平主席安全及活動穩妥進行，而警方明白市民大眾關注習近平出席活動情況，傳媒也要報道，警方會根據風險評估，在不影響行動前題下，全力協助採訪。
習近平來港出席活動是世界焦點 恐襲風險維持中度
被問到香港的恐襲風險評估，呂錦豪表示警隊一向有一套完善風險評估機制，今日沒有具體情報顯示香港有恐襲威脅，故風險級別持續中度。不過，警方有就習近平來港安排做風險評估，而因為政治及國際形勢，習近平來港出席活動一定是世界焦點，而香港近年本土恐怖主義冒升是明顯具體，又提到過去兩年本港破獲同本土恐怖有關案件，與外國恐襲武器類似，故警方高度關注習近平來港活動會受恐襲威脅。