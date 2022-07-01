回歸25周年｜習近平：「一國兩制」無理由改變　愛國者治港保證香港長治久安

今日是七一回歸25周年，中國國家主席習近平出席新一屆政府就職典禮為新任特首李家超及其班子監誓。習近平致辭時先向全體香港居民致以問候，他說「一國兩制」是符合國家及港澳利益的好制度，無任何理由改變，必須長期堅持，強調落實「愛國者治港」，是保證香港長治久安必然要求。

習近平先提及鴉片戰爭以後的中國近代史，記載著香港被迫割讓的屈辱及中華兒女的抗爭，中共帶領中國人民的奮鬥史，記載著香港同胞作出的獨特和重要的貢獻，稱有史以來香港同胞始終與祖國風雨同舟、血脈相連，香港在國家改革開放的歷史，發揮祖國與世界橋樑的作用，為內地經濟快速增長作出了不可替代的貢獻。

指「一國兩制」無理由改變必須長期堅持

他提到，香港回歸25年以來取得舉世公認的成功，香港回歸以後，當家作主，香港真正的民主由此開始，在憲法及《基本法》為基礎的憲制秩序上穩健運行，落實全面管治權及高度自治權的原則、落實《港區國安法》和「愛國者治港」，確保了符合香港「一國兩制」方針，維護香港居民權利，維護香港穩定，強調「一國兩制」符合國家、民族基本利益、符合香港、澳門根本利益，得到香港、澳門居民支持，是個好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。

然而習近平指，必須全面貫徹「一國兩制」的方針，維護國家主權、安全和發展利益，是「一國兩制」方針的最高原則，特區所有居民應自覺尊重和維護國家根本制度，只有深刻理解和準確把握「一國兩制」的實踐規律，才能確保「一國兩制」事業始終朝著正確的方向行穩致遠。

管治權須牢牢掌握愛國者手中

他續指，必須堅持保障中央管治權及香港高度自治「雙統一」，中央的全面管治權是特區高度自治權的源頭，同時中央亦尊重和堅定維護特區依法享有的高度自治權，重申行政和立法機關既相互制衡，亦相互配合，司法機關依法獨立行使審判權。習近平提到，必須落實「愛國者治港」，政權要掌握愛國者手中，認為是世界通行的政治法則。

他說，世界沒有任何一個國家、一個地區的人民讓不愛國甚至是賣國、叛國人物掌握政權，把香港特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖，強調守護管治權，就是守護香港繁榮穩定，守護700多萬香港市民的切身利益。

提「四點希望」 盼每個港青投身建設香港

他又提到中央和特區各界人士對新一屆政府寄予厚望，並提出「四點希望」，包括特區政府要著力提高治理水平；不斷增強發展動能；切實排解民生憂難，當中習近平指香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些；以及共同維護和諧穩定，他強調家和萬事興，經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂、也亂不起，要排除一切干擾，聚精會神謀發展。

最後習近平提到，香港居民不管從事甚麼職業、信奉甚麼理念，只要真心擁護「一國兩制」方針，只要熱愛香港這個家園，只要遵守《基本法》和特別行政區法律，都是建設香港的積極力量。他又特別關心青年人，稱「青年興，香港興」、「青年發展，則香港發展」、「青年有未來，則香港有未來」，希望引導青少年增強民族自豪感和主人翁意識，幫助青年解決學業、就業、創業及置業困難，希望令每個青年都投身建設美好香港行列，用火熱的青春書寫精彩人生，他引用唐代詩人孟郊的《上包祭酒》詩句「願將黃鶴翅、一借飛雲空」，強調只要堅信有祖國的支持和「一國兩制」的保障，香港一定能夠創造更大輝煌，與祖國人民共享中華民族偉大復興的榮光。