回歸25周年｜習近平：中央充分肯定林鄭月娥5年來工作 讚揚推動香港實現「由亂到治」貢獻

國家主席習近平下午會見了行政長官林鄭月娥。習近平指出，中央充分肯定林鄭月娥5年來的工作，指她忠誠履行行政長官的憲制責任，堅定貫徹落實「一國兩制」方針和基本法，帶領特別行政區政府依法施政，團結社會各界人士止暴制亂，全力抗擊新冠肺炎疫情，積極融入國家發展大局，為維護國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定，落實「愛國者治港」原則，推動香港局勢實現由亂到治重大轉折，做了大量艱苦工作，作出重要貢獻，展現了勇於擔當的精神。

習近平亦希望林鄭月娥，積極支援新一任行政長官和新一屆特別行政區政府依法施政，繼續為香港和國家的發展作出貢獻。

林鄭月娥表示，衷心感謝習近平在香港疫情仍然波動情況下，親臨香港出席慶祝回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，並視察香港。她形容香港過去5年是極不平凡的5年，能夠為「一國兩制」事業作出貢獻，感到十分榮幸。