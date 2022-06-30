回歸25周年｜習近平：港歷盡風雨後浴火重生　證明一國兩制具強大生命力

【18:35更新】國家主席習近平與夫人彭麗媛下午乘專列抵達西九高鐵站，在站內舉行歡迎儀式，特首林鄭月娥及中聯辦主任駱惠寧等在月台迎接。習近平與夫人彭麗媛佩戴口罩下車，沿途小朋友同市民不停用普通話大叫「歡迎！歡迎」，其後習近平在西九站內發表演講，他說今日來到香港感到十分高興，明天是香港回歸25周年慶典日 ，全國人民和香港同胞都慶祝此事，他向香港同胞熱烈祝賀和美好祝願。

習近平：一直關注牽掛著香港

他說，自他上次訪港已過了5年，這5年來他一直關注著、牽掛著香港，他的心、中央政府的心和香港同胞在一起。他指過去一段時間裡，香港經受一次次嚴峻考驗，戰勝一個個風險挑戰，歷盡風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機。習近平說，事實證明「一國兩制」具有強大生命力，它能確保香港長期繁榮穩定、維護香港同胞的福祉，強調「一國兩制」是個好制度，正所謂「行而不輟，未來可期」，只要我們毫不動搖堅持「一國兩制」，香港未來一定會更美好，香港一定會為中華民族偉大復興作出新的、更大的貢獻。習近平與夫人彭麗媛其後乘車離開西九高鐵站，沿途有警員及警車開路。