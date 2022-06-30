回歸25周年｜習近平：港歷盡風雨後浴火重生　證明一國兩制具強大生命力

【18:35更新】國家主席習近平與夫人彭麗媛下午乘專列抵達西九高鐵站，在站內舉行歡迎儀式，特首林鄭月娥及中聯辦主任駱惠寧等在月台迎接。習近平與夫人彭麗媛佩戴口罩下車，沿途小朋友同市民不停用普通話大叫「歡迎！歡迎」，其後習近平在西九站內發表演講，他說今日來到香港感到十分高興，明天是香港回歸25周年慶典日 ，全國人民和香港同胞都慶祝此事，他向香港同胞熱烈祝賀和美好祝願。
習近平：一直關注牽掛著香港
他說，自他上次訪港已過了5年，這5年來他一直關注著、牽掛著香港，他的心、中央政府的心和香港同胞在一起。他指過去一段時間裡，香港經受一次次嚴峻考驗，戰勝一個個風險挑戰，歷盡風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機。習近平說，事實證明「一國兩制」具有強大生命力，它能確保香港長期繁榮穩定、維護香港同胞的福祉，強調「一國兩制」是個好制度，正所謂「行而不輟，未來可期」，只要我們毫不動搖堅持「一國兩制」，香港未來一定會更美好，香港一定會為中華民族偉大復興作出新的、更大的貢獻。習近平與夫人彭麗媛其後乘車離開西九高鐵站，沿途有警員及警車開路。
習近平下午見首席法官立法會主席 到科學園視察
政府新聞處其後發稿，表示習近平下午在香港會議展覽中心會見林鄭月娥。隨後，習近平主席在林鄭月娥陪同下會見行政、立法及司法機構負責人，出席者包括終審法院首席法官、立法會主席、行政會議非官守議員及第五屆特區政府主要官員和全體常任秘書長。習近平亦在行政長官林鄭月娥陪同下，於香港會議展覽中心會見百多名香港各界人士及紀律部隊代表，其後前往香港科學園，視察香港的創科發展。
彭麗媛到戲曲中心欣賞綵排
政府發稿又指，彭麗媛今日下午在中聯辦副主任盧新寧、民政事務局副秘書長黃潔怡、西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民陪同下到訪西九文化區戲曲中心，並與年青演員、樂團成員和義工交流。彭麗媛在戲曲中心茶館劇場欣賞「茶館新星劇團」綵排粵劇折子戲，又在排演室觀看「香港天籟敦煌樂團」的綵排，並和各演員和樂團成員親切交談。彭麗媛其後參觀「尤聲普粵劇藝術展：文武莊諧八十秋」展覽，並和4位曾在特區政府「內地專題實習計劃」下獲派到故宮博物院實習的青年義工交流，他們向彭麗媛分享在內地實習的寶貴經驗。
【15:00】明日是七一回歸25周年，央視下午報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今日下午乘專列即將抵達香港，出席將於7月1日舉行的慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮。
西九高鐵站一帶保安非常嚴密
至於在西九高鐵站一帶的保安非常嚴密，今早大批穿防刺背心的軍裝警在站外戒備，車站外圍有巨型水馬陣圍封，所有出入口已經封閉。至於鄰近的港鐵柯士甸站，多個出入口關閉，並有警車戒備，附近有大批警員及保安戒備。行人天橋上則掛上「熱烈歡迎習近平主席出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮」的橫幅。