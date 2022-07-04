回歸25周年｜譚惠珠理解習近平說法 指一國兩制不會以2047年為限

國家主席習近平早日來港出席慶祝回歸25周年大會暨新一屆政府就職典禮時發表重要講話，提出「四個必須」及「四點希望」。基本法委員會副主任譚惠珠今早接受電合訪問時表示，按她的理解，習近平的說法是指一國兩制並不會以2047年為限，而是已納入黨和國家的治理表現指標。而習近平過去三次提到，要香港長治久安，因此一國兩制不會以50年為期限。
譚惠珠表示，國家對於香港在回歸前是長期利用，回歸後已變成長期重用，在功能上已經改變，因香港已成中國一部分，她又形容「一國兩制」變形走樣是在2014至2020年的時代，現時已納入正軌。她認為習近平所講的「四個必須」，另一重要訊息是指「一國兩制」是完整體系，中央的全面管治權與香港的高度自治統一銜接，而中央的全面管治權是源頭。
譚惠珠：習近平講話是給予港人信心
她又指習近平在講話中提到香港會保持普通法制度，相信習近平是要點出兩制的特色，在強調一制時，亦無忘記兩制中資本主義的特性。譚惠珠認為習近平的說法是要給予港人信心，只要「一國兩制」不變形走樣，2047年之後的路將更闊。
至於習近平對新一屆政府提出「四點希望」，譚惠珠認為是希望新一屆政府在治理水平上，更精益求精，而習近平所指的積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬。她認為說話不是要針對任何人，只是希望大家要顧大局，如果涉及一些既得利益，亦應該要讓利，她舉例指一些人如果有土地，是否可以拿出來與政府共同開發。
而全國人大常委譚耀宗接受同一個電台訪問時認為，國家主席習近平親身出席慶祝特區成立25周年大會及就職典禮是非常重要，即使疫情比較嚴重，亦接觸多方面的人，發表重要講話，這對內地會產生影響，有助香港建立正面形象。
他指習近平在講話提到一國兩制是經過實踐反覆檢驗，符合國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，沒有任何理由改變，這是充分肯定一國兩制，而且強調必須「長期堅持」，含意是即使日後面對風風雨雨、即使有困難，也要長期堅持下去，包括2047年以後。他相信有關說法解決了香港人所謂「2047終點」問題，亦對國際社會產生影響，表明無意就一國兩制作任何改變。
另外，譚耀宗在6月30日確診後，今早快測仍陽性。他表示獲醫管局處方藥物，亦向中醫教授求醫，很快已退燒，現時有少許咳，類似感冒情況。他說，自己由北京開會回港後，一直接受閉環管理，想不到自己如何感染，身邊人包括太太、司機、工人及同事也沒有感染。