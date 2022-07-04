回歸25周年｜譚惠珠理解習近平說法 指一國兩制不會以2047年為限

國家主席習近平早日來港出席慶祝回歸25周年大會暨新一屆政府就職典禮時發表重要講話，提出「四個必須」及「四點希望」。基本法委員會副主任譚惠珠今早接受電合訪問時表示，按她的理解，習近平的說法是指一國兩制並不會以2047年為限，而是已納入黨和國家的治理表現指標。而習近平過去三次提到，要香港長治久安，因此一國兩制不會以50年為期限。

譚惠珠表示，國家對於香港在回歸前是長期利用，回歸後已變成長期重用，在功能上已經改變，因香港已成中國一部分，她又形容「一國兩制」變形走樣是在2014至2020年的時代，現時已納入正軌。她認為習近平所講的「四個必須」，另一重要訊息是指「一國兩制」是完整體系，中央的全面管治權與香港的高度自治統一銜接，而中央的全面管治權是源頭。

譚惠珠：習近平講話是給予港人信心

她又指習近平在講話中提到香港會保持普通法制度，相信習近平是要點出兩制的特色，在強調一制時，亦無忘記兩制中資本主義的特性。譚惠珠認為習近平的說法是要給予港人信心，只要「一國兩制」不變形走樣，2047年之後的路將更闊。

至於習近平對新一屆政府提出「四點希望」，譚惠珠認為是希望新一屆政府在治理水平上，更精益求精，而習近平所指的積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬。她認為說話不是要針對任何人，只是希望大家要顧大局，如果涉及一些既得利益，亦應該要讓利，她舉例指一些人如果有土地，是否可以拿出來與政府共同開發。



