回歸25周年｜金紫荊廣場升旗儀式　護旗方隊中式步操進場

今日是七一回歸25周年，灣仔會展金紫荊廣場今早舉行升旗儀式，第六屆行政長官李家超、今日卸任的行政長官林鄭月娥、前特首梁振英和曾蔭權，以及多名政府高層官員都有出席，惟全國政協副主席、前特首董建華則無出席，至於中國國家主席習近平及夫人彭麗媛未有到場，但會出席稍後的慶祝大會和新一屆政府就職禮。

護旗方隊進場時採用中式步操，由警察樂隊奏樂，並由歌唱家領唱國歌；護旗方隊及儀仗隊其後緩緩將國旗及區旗升起，政府飛行服務隊直升機懸掛著國旗和區旗在上空飛過，滅火輪及水警輪在金紫荊廣場對出的維港海面噴灑水花敬禮。

至於出席儀式的中央駐港機構負責人，包括中聯辦主任駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄及外交部駐港公署特派員劉光源等。

灣仔 一帶保安嚴密

今年的七一升旗儀式，是連續第3年不設公眾觀禮區，警方在灣仔金紫荊廣場一帶實施交通管制措施，封鎖多條馬路，只准許持有效通行證的人士進入相關區域，據報道，有身穿戰術背心的警員在港鐵灣仔站及附近行人天橋駐守及巡邏，多架警車停泊在修頓球場外，港鐵會展站就繼續關閉。

另外早前政府新聞處因「保安理由」，要求多間傳媒機構撤換採訪新一屆政府就職典禮的記者，傳媒機構臨急調動符合防疫要求的人手下，最終只有不足10名記者能夠入場採訪升旗禮。