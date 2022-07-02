回歸25周年｜駱惠寧：習近平講話派定心丸　令憂「一國兩制」會改變者安心

中聯辦舉行國家主席習近平重要講話精神座談會，學習習近平昨日在慶祝香港回歸25周年大會的發言精神。中聯辦主任駱惠寧發言時指，需要深刻領會習近平長期堅持「一國兩制」的重大論斷。他引述習近平表明「一國兩制」是好制度，無任何理由改變，指是再次體現「一國兩制」並非中央的權宜之計，而是長遠大計，習近平的講話一鎚定音，派出定心丸，擔憂「一國兩制」方針會改變的人現在可以安心，抹黑「一國兩制」的謠言亦不攻自破。

批港曾 錯誤認識「一國兩制」

駱惠寧又指，習近平的講話，指明實踐「一國兩制」的四項必須，包括將國家主權及高度自治權相統一，維護國家主權安全發展利益是「一國兩制」最高原則，香港過去一度出現對「一國兩制」的錯誤認識，根本就在於偏離了這個原則，落實愛國者治港，香港居民亦應自覺尊重國家根本制度。他引述習近平說，管治權要牢牢掌握在愛國者手中，過去一段時期反中亂港份子透過制度漏洞進入政權機關，大搞政治對抗，嚴重干擾政府施政，而新選舉制度下三場選舉選出都是愛國者，為良政善治奠定了牢固基礎。

駱惠寧強調，中聯辦將堅定支持行政長官和特區政府依法施政，做好香港的當家人和治理香港的第一責任人。他稱發展是解決香港問題金鑰匙，各界要善於把握機遇，以蘇州過後無艇搭的的緊迫感，聚精會神謀發展。他又希望社會各界積極行動起來，支持特區政府把握最大民心，共同破難而進，讓發展成果更多、更公平惠及全體市民。