回歸25周年｜K11呈獻「未來交響樂」 展出「實體數位」NFT藝術作品

為慶祝香港特別行政區成立25周年，K11 隆重呈獻公共藝術項目「未來交響樂」，作為康文署主辦的大型戶外藝術項目「藝術@維港」下的四個藝術計劃之一。「藝術@維港」將於 6 月 23 日至 12 月 18 日於添馬公園、尖沙咀和紅磡海濱舉行，而四個藝術計劃則分別於不同地點設置多組結合藝術、科學和科技的戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼投影，作品互相輝映，創造「打卡」熱點。當中 K11 之「未來交響樂」將於尖沙咀海濱展出國際及本地藝術家的創意佳作，為維港兩岸注入活力及創意，同時為公眾帶來嶄新互動體驗，為整個城市增添慶祝氣氛。

「未來交響樂」為 K11 精心策劃的公共藝術項目，將於 K11 MUSEA 海濱、星光大道及梳士巴利花園一帶，向公眾展現出 K11 站在藝術世界前緣，致力融合藝術、生活品味與科技的使命。項目包括由國際和本地藝術家創作的三件藝術品，包括 Don Diablo 的《HΞXAVΞRSΞ》（2022）、湯姆．弗里德曼（Tom Friedman）的《Looking Up》（2022）和江逸天（Olivier Cong）的《a prelude for the future》（2022），透過創新科技與不同藝術媒介，探索充滿希望的未來。

透過創新與教育激發想像力

K11一向鼎力支持藝術的可持續發展，以促進藝術與公眾之間的聯繫為宗旨。除展出三件作品外，是次項目亦設有以社區為重點的延伸項目，包括藝術教育導覽及網上研討會，加深各年齡層人士對藝術的了解，讓想像超越現實。



