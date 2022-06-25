回歸25載｜七一多項康文設施免費　6月25日起可訂場 (附訂場連結)

為慶祝香港回歸25周年，康文署多個康文設施於7月1日免費使用。市民可於今日(25日)上午7時起，在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統，以先到先得方式預訂7月1日未被團體預訂的康樂設施(屯門康樂體育中心及水上活動中心／度假營的「康體通」訂場櫃枱將分別於上午7時30分及8時30分開始提供服務)。

政府提醒，由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。網上預訂系統網頁連結：

https://w2.leisurelink.lcsd.gov.hk/index/index.jsp;jsessionid=65DBD35EC077B234D02DDD569B7218E1