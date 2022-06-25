回歸25載｜七一多項康文設施免費　6月25日起可訂場 (附訂場連結)

為慶祝香港回歸25周年，康文署多個康文設施於7月1日免費使用。市民可於今日(25日)上午7時起，在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統，以先到先得方式預訂7月1日未被團體預訂的康樂設施(屯門康樂體育中心及水上活動中心／度假營的「康體通」訂場櫃枱將分別於上午7時30分及8時30分開始提供服務)。
政府提醒，由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。網上預訂系統網頁連結：
https://w2.leisurelink.lcsd.gov.hk/index/index.jsp;jsessionid=65DBD35EC077B234D02DDD569B7218E1
七月一日免費開放康樂設施：
室內康樂設施
- 羽毛球場
- 網球場
- 籃球場
- 投球場
- 排球場
- 壁球場
- 乒乓球枱
- 美式桌球枱
- 英式桌球枱
- 運動攀登牆
- 草地滾球場
- 高爾夫球設施
- 健身室
- 活動室
- 舞蹈室
- 單車賽道
戶外康樂設施
- 網球場
- 網球練習場
- 草地滾球場
- 棒球練習場
- 運動攀登牆
- 射箭場
- 繩網陣
- 高爾夫球設施(不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場)
公眾游泳池(不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池)
水上活動中心艇隻(創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用)
公眾游泳池設施無須預約，市民只需於當日在泳池入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止。每人只可預訂一節免收費的康樂設施，不論類別。「康體通」系統不會接受市民超額預訂設施的申請。
七月一日免費開放文化活動：
- 香港科學館
- 香港太空館常設展廳(天象廳節目除外)
- 香港藝術館
- 香港文化博物館
- 香港歷史博物館
- 孫中山紀念館
- 茶具文物館
- 香港鐵路博物館
- 葛量洪號滅火輪展覽館
- 羅屋民俗館
- 李鄭屋漢墓博物館
- 香港電影資料館
- 三棟屋博物館
- 油街實現
- 香港視覺藝術中心