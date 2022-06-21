回歸25載｜新鴻基地產協辦藝術名家作品展 感受中華文化魅力

為慶祝香港回歸祖國25周年，新鴻基地產慈善基金協辦慶回歸活動《今朝更好看——慶祝香港回歸祖國25周年藝術名家作品展》。展覽將匯聚齊白石等數十位大師的作品，並於新地旗下天際100展出。超過20位大師的原作和數十件當代藝術創作精品將會展出，作品全部經主辦方精心挑選，其中不乏二十世紀美術史上的經典之作，包括齊白石的《蝦》、林風眠的《秋》、傅抱石的《待細把江山圖畫》、潘天壽的《小龍湫下一角》、李可染的《牛性純馴時亦強犟》及吳冠中的《青城天下幽》等。

展覽將於6月25日至7月13日在香港天際100舉行，首周（6月25日至7月2日）為預展，供相關團體免費預訂參觀。開幕儀式將在7月3日舉行，公眾可由7月3日至13日參觀，主辦方將於7月1日起公布免費預約參觀方法。

新鴻基地產慈善基金指，協辦是次活動，是希望藉著香港回歸25周年這富紀念性時刻，讓市民觀賞包括齊白石、高劍父、陳樹人、劉海粟、潘天壽、林風眠、傅抱石、趙少昂、李可染、黎雄才、啟功、關山月、楊善深、饒宗頤及吳冠中等大師的作品，以藝術之美，匯聚香江，祝福香港明天更美好。

展覽分為4個單元，分別為展示新中國成立以來中國畫大師代表作的「致敬經典」、新世紀以來中國藝術文脈在當代延續和發展的「文脈傳薪」、以大灣區建設為背景的粵港藝術家主題創作的「印象灣區」、青年一代中國藝術家以紫荊花為物件創作藝術精品的「紫荊花開」。這4個單元分別對應世紀經典、時代精品、灣區繁榮、青年創作4個主題，展現當代中國文藝尤其是在大灣區建設背景下，粵港文化融合的大繁榮大發展。

展覽日期：

2022年6月25日至7月2日（預展--只供團體預約參觀）

2022年7月3日（開幕禮）

2022年7月3日至7月13日（公眾參觀—需預先登記）

展覽地點：

天際100香港觀景台（九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓）