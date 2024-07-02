回歸27周年｜中央再送大禮 一對大熊貓數月後來港 再添親密「家人」 勢掀改名熱

香港再添親密「家人」！特首李家超昨在回歸慶祝酒會公布，中央將再向本港贈送一對大熊貓，料數個月後抵埗，並居於海洋公園，當局會展開迎接準備工作。海洋公園表示，新大熊貓可提升海洋公園保育和教育工作的覆蓋面和深度。今次大熊貓到港，或會掀起改名熱，有旅客建議取名「香香」、「港港」，代表中央送贈大熊貓的心意。另外，中央昨亦公布其他利港新措施，其中7月10日起，非中國籍的港澳永久性居民，可簽辦俗稱「回鄉證」的來往內地通行證，料有利吸引外地高端人才到港。

昨日是香港回歸27周年，中央再次送贈「國寶」大熊貓予香港，作慶回歸禮物。李家超表示，中央考慮他的建議，向香港贈送多一對大熊貓，充分顯示中央對香港特區的關心和支持，而今年是中華人民共和國成立75周年，送贈大熊貓更是別具意義。特區政府已與港澳辦及國家林業和草原局商討大熊貓赴港安排，並會立刻籌備及確保海洋公園做好照顧工作。李家超又指，中央過去送贈的兩對大熊貓陪伴一代又一代的香港人成長，是大家的集體回憶，即將來臨的一對大熊貓，將會成為港人的親密「家人」，帶來歡笑和喜悅。

翻查資料，今次是中央第三次向香港送贈大熊貓，對上一次盈盈和樂樂來港已相隔17年；而首次送贈的安安和佳佳於1999年來港落戶，先後已於2022年(35歲)和2016年(38歲)辭世。海洋公園主席龐建貽指，新一對大熊貓的加入豐富香港旅遊資源，提升海洋公園保育和教育工作的覆蓋面和深度；又指大熊貓是教育活動不可或缺的一部分；牠們將聯同將於8月步入19歲的盈盈和樂樂，與市民及訪港旅客一起慶祝中國成立75周年，意義非凡，感謝中央政府和港府信任，再次交託照顧國寶的重任。