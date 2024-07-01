回歸27周年｜中央贈港一對大熊貓 市民建議取名肥肥

香港回歸祖國27周年，中央送贈被譽為「國寶」的大熊貓予香港，作慶回歸的禮物。現時大熊貓叫咩名仍係未知數，但市民和旅客都有不同好提議。港區人大代表、九龍社團聯會理事長徐莉期望，政府未來能夠舉辦征名活動，將中央的關愛傳遞到社區，為社會注入更多正能量。
就讀中四葉同學每年都會到海洋公園探望大熊貓，更曾經到四川觀賞大熊貓。他形容大熊貓黑黑白白加上圓滾滾身形非常可愛，相信一對大熊貓到港後能為旅客帶來更多新體驗，增加本港吸引力，自己亦會入園探望新的大熊貓。他建議可以為一對大熊貓取名「肥肥」，貼合其外觀及特點。
旅客建議取名「香香」、「港港」
來自重慶旅客對大熊貓來港表示期待，袁太趁假期帶同兒子到海洋公園遊玩，她表示平日亦會到重慶動物園探望大熊貓。10歲的袁小朋友認為熊貓外形黑黑白白，給人感覺蠢蠢的很可愛，對一對大熊貓即將來港表示期待，建議取名「香香」、「港港」，貼合中央送贈熊貓到港意思。喜歡海洋生物6歲的楊小朋友建議熊貓取名「多莉」及「毛仔」，如同大熊貓給人可愛感覺。
徐莉：送贈香港大熊貓不僅是一份「七一大禮」
港區人大代表、九龍社團聯會理事長徐莉表示，香港回歸祖國已經27年，這是全體中華兒女共同慶祝的盛事，在這個特殊的時刻，中央政府再度送贈香港大熊貓，這不僅是一份「七一大禮」，更是一份對香港的關懷和支持，對香港未來發展的美好期望和祝福，期望在未來政府能夠舉辦征名活動，將中央的關愛傳遞到社區，為社會注入更多正能量。