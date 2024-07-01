回歸27周年｜中央贈港一對大熊貓 市民建議取名肥肥

香港回歸祖國27周年，中央送贈被譽為「國寶」的大熊貓予香港，作慶回歸的禮物。現時大熊貓叫咩名仍係未知數，但市民和旅客都有不同好提議。港區人大代表、九龍社團聯會理事長徐莉期望，政府未來能夠舉辦征名活動，將中央的關愛傳遞到社區，為社會注入更多正能量。

就讀中四葉同學每年都會到海洋公園探望大熊貓，更曾經到四川觀賞大熊貓。他形容大熊貓黑黑白白加上圓滾滾身形非常可愛，相信一對大熊貓到港後能為旅客帶來更多新體驗，增加本港吸引力，自己亦會入園探望新的大熊貓。他建議可以為一對大熊貓取名「肥肥」，貼合其外觀及特點。