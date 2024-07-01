回歸27周年｜李家超：中央再向港送贈一對大熊貓　料數月後抵埗

中央政府將再向本港送贈一對大熊貓。(資料圖片)

今日是香港回歸27周年，特首李家超宣布中央政府將會再向本港送贈一對大熊貓，預計數個月後抵埗，特區政府會展開準備工作迎接牠們。

李家超在回歸慶祝酒會致辭時公布消息，相信大熊貓抵港能夠為港人帶來更多歡笑和喜悅，又感謝中央對特區的關心和支持。他之後再發聲明指，中央過去送贈的兩對大熊貓陪伴一代又一代的香港人成長，是大家的集體回憶，即將來臨的一對大熊貓，將會成為港人的親密「家人」，帶來歡笑和喜悅。

特區政府已與港澳辦及國家林業和草原局展開對接，商討大熊貓赴港的安排，特區政府亦會立刻展開籌備，確保海洋公園做好照顧大熊貓的各項工作。港府發言人稱，有信心籌備工作會順利完成，會適時公布大熊貓赴港安排的細節。

海洋公園感謝信任交託照顧國寶重任

海洋公園對本港再獲贈一對大熊貓並定居於園內感到萬分榮幸，並熱切期待與文化體育及旅遊局一起開展相關準備工作。海洋公園主席龐建貽稱，中央政府今年再度饋贈大熊貓予香港，牠們將聯同盈盈和樂樂，與市民及訪港旅客一起慶祝中國成立75周年，意義非凡，又感謝中央政府和港府信任，再次交託照顧國寶的重任。