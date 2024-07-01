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2024-07-01 10:54:17

回歸27周年｜李家超：中央再向港送贈一對大熊貓　料數月後抵埗

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中央政府將再向本港送贈一對大熊貓。(資料圖片)

中央政府將再向本港送贈一對大熊貓。(資料圖片)

今日是香港回歸27周年，特首李家超宣布中央政府將會再向本港送贈一對大熊貓，預計數個月後抵埗，特區政府會展開準備工作迎接牠們。

▼特區政府舉行回歸27周年慶祝酒會▼

特區政府在會展舉行回歸27周年慶祝酒會，李家超在會上致辭。(中通社) 特區政府在會展舉行回歸27周年慶祝酒會。(中通社) 特區政府在會展舉行回歸27周年慶祝酒會。(中通社) 特區政府在會展舉行回歸27周年慶祝酒會。(中通社) 特區政府在會展舉行回歸27周年慶祝酒會。(中通社) 特區政府在會展舉行回歸27周年慶祝酒會。(中通社) 特區政府在會展舉行回歸27周年慶祝酒會。(中通社) 特區政府在會展舉行回歸27周年慶祝酒會。(中通社)

有信心順利完成籌備工作

李家超在回歸慶祝酒會致辭時公布消息，相信大熊貓抵港能夠為港人帶來更多歡笑和喜悅，又感謝中央對特區的關心和支持。他之後再發聲明指，中央過去送贈的兩對大熊貓陪伴一代又一代的香港人成長，是大家的集體回憶，即將來臨的一對大熊貓，將會成為港人的親密「家人」，帶來歡笑和喜悅。

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特區政府已與港澳辦及國家林業和草原局展開對接，商討大熊貓赴港的安排，特區政府亦會立刻展開籌備，確保海洋公園做好照顧大熊貓的各項工作。港府發言人稱，有信心籌備工作會順利完成，會適時公布大熊貓赴港安排的細節。

海洋公園感謝信任交託照顧國寶重任

海洋公園對本港再獲贈一對大熊貓並定居於園內感到萬分榮幸，並熱切期待與文化體育及旅遊局一起開展相關準備工作。海洋公園主席龐建貽稱，中央政府今年再度饋贈大熊貓予香港，牠們將聯同盈盈和樂樂，與市民及訪港旅客一起慶祝中國成立75周年，意義非凡，又感謝中央政府和港府信任，再次交託照顧國寶的重任。

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海洋公園前主席盛智文認為，中央再贈送大熊貓證明對香港的重視，相信海洋公園在照顧方面會準備得很充足，又指多一對大熊貓來港會帶來很多好處，包括吸引更多旅客來港。

特區成立27周年優惠活動，包括7月1日免費乘搭電車、輕鐵。（添馬台FB） 特區成立27周年優惠活動，包括7月1日免費乘搭電車、輕鐵。（添馬台FB） 特區成立27周年優惠活動，包括7月1日免費乘搭電車、輕鐵。（添馬台FB） 特區成立27周年優惠活動，包括7月1日免費乘搭電車、輕鐵。（添馬台FB） 特區成立27周年優惠活動，包括7月1日免費乘搭電車、輕鐵。（添馬台FB）
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