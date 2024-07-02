回歸27周年｜李家超：香港機遇大於挑戰 未來聚焦三方面工作 改善民生強化自身優勢

昨日是香港特區成立27周年，特區政府舉行升旗儀式和慶祝酒會，而民間亦有不同慶祝活動。行政長官李家超表示，本屆政府推出的不少政策已見成效，包括完成基本法23條立法等。他表示，政府未來會聚焦三方面的工作，包括發展經濟，改善民生；強化自身優勢，發掘新增長點；把握國家國際雙機遇。李家超指，香港現時機遇和挑戰並存，政府會主動把握機遇，發揮優勢，讓市民得益。 灣仔金紫荊廣場昨晨8時舉行升旗儀式，出席嘉賓包括行政長官李家超伉儷、政府高層官員、中聯辦主任鄭雁雄等。此外，3位前特首林鄭月娥、梁振英、曾蔭權均有出席。升旗儀式結束後，政府在會展大會堂舉行慶祝酒會。李家超致辭時指，兩年來建立了「以結果為目標」的實幹團隊，本屆政府推出的不少政策已愈見成效,包括走出疫情，全面通關；完成了《基本法》23條本地立法的憲制責任，完成等待了26年8個月19日的歷史使命。

他表示，自己強調的工作態度是，沒有最好，只有更好；團隊的理念就像一艘船，方向要正確、信念要一致、要遇浪破浪，奮勇向目標邁進。 過去兩年扭轉香港經濟負增長困局 李家超表示，未來將在三大方面全力工作。首先是全力發展經濟，聚焦改善民生。他指，過去兩年政府成功扭轉了香港經濟負增長的困局。本地生產總值由2022年本屆政府上任時的百分之3.7負增長，轉為2023年的百分之3.3正增長，預計今年全年的正增長會在百分之2.5至3.5之間。此外，這兩年間市民收入增加，全職僱員收入中位數從兩年前的每月約21,000元上升至今年首季的23,500元，增加了2,500元，增長是11%。