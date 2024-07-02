回歸27周年｜李家超：香港機遇大於挑戰 未來聚焦三方面工作 改善民生強化自身優勢

昨日是香港特區成立27周年，特區政府舉行升旗儀式和慶祝酒會，而民間亦有不同慶祝活動。行政長官李家超表示，本屆政府推出的不少政策已見成效，包括完成基本法23條立法等。他表示，政府未來會聚焦三方面的工作，包括發展經濟，改善民生；強化自身優勢，發掘新增長點；把握國家國際雙機遇。李家超指，香港現時機遇和挑戰並存，政府會主動把握機遇，發揮優勢，讓市民得益。
灣仔金紫荊廣場昨晨8時舉行升旗儀式，出席嘉賓包括行政長官李家超伉儷、政府高層官員、中聯辦主任鄭雁雄等。此外，3位前特首林鄭月娥、梁振英、曾蔭權均有出席。升旗儀式結束後，政府在會展大會堂舉行慶祝酒會。李家超致辭時指，兩年來建立了「以結果為目標」的實幹團隊，本屆政府推出的不少政策已愈見成效,包括走出疫情，全面通關；完成了《基本法》23條本地立法的憲制責任，完成等待了26年8個月19日的歷史使命。
他表示，自己強調的工作態度是，沒有最好，只有更好；團隊的理念就像一艘船，方向要正確、信念要一致、要遇浪破浪，奮勇向目標邁進。
過去兩年扭轉香港經濟負增長困局
李家超表示，未來將在三大方面全力工作。首先是全力發展經濟，聚焦改善民生。他指，過去兩年政府成功扭轉了香港經濟負增長的困局。本地生產總值由2022年本屆政府上任時的百分之3.7負增長，轉為2023年的百分之3.3正增長，預計今年全年的正增長會在百分之2.5至3.5之間。此外，這兩年間市民收入增加，全職僱員收入中位數從兩年前的每月約21,000元上升至今年首季的23,500元，增加了2,500元，增長是11%。
第二是強化自身優勢，發掘新增長點。除了鞏固金融、貿易、航運等傳統優勢產業外，亦要開拓國內國際雙循環所帶來的龐大機遇；發展「總部經濟」，發揮金融服務優勢；大力發展創新科技；推動文化創意產業。
第三是把握國家國際雙機遇，搭上國家發展快車。李家超表示，香港一方面會繼續發揮好「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，鞏固自身制度和競爭力，同時積極融入國家發展大局，發展和鞏固香港的「八大中心」定位，以北部都會區發展為新引擎，以產業導向為發展方向，積極對接國家發展戰略，尤其把握粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議的機遇。李家超總結時，引述出自春秋時期軍事家管仲的《管子．乘馬》中的「事者，生於慮，成於務」，指今天的香港，機遇和挑戰並存，但機遇遠遠大於挑戰。政府會繼續敢於擔當、善作善成，帶領社會各界共同努力，在這個經濟轉型期創新求變，發揮善拼敢贏的精神。他指，要有大局意識，既看樹木、更看森林，站高看遠，站在國家發展全局和國際高度，處理問題，同時堅持創新及底線思維，「以結果為目標」，主動把握機遇，發揮優勢，讓市民獲得實實在在的得益。