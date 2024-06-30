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2024-06-30 10:39:00

回歸27周年｜梁君彥：縱使香港經歷多少波折　最終都會變得更強更好

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梁君彥認為縱使香港經歷多少波折，最終都會變得更強更好。(港台圖片)

梁君彥認為縱使香港經歷多少波折，最終都會變得更強更好。(港台圖片)

立法會主席梁君彥說，香港回歸27年來經歷高高低低，也有悲痛時候，但認為縱使香港經歷多少波折，最終都會變得更強更好。

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「最怕是港人自己搞壞香港」

梁君彥在本台節目《舊日的足跡》說，香港這27年來的路不易行，自己最怕是港人自己搞壞香港，希望現已由治及興，大家為香港黃金時間拼勁。

現時立法會共有90名議員，梁君彥說作為主席，與以往一樣具挑戰，因為議員都有不同背景，有不同看法。他形容自己做導演，有89個人都想做主角，自然有挑戰，但最重要都是為香港好而做事。

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梁君彥回顧做立法會主席的工作，提到2016年前立法會已出現亂局，指泛民議員不時拉布、阻礙議會通過法例或預算案。當時有高人跟他說參選立法會主席，自己也希望撥亂反正，認為議會不應搞亂香港，所以參選主席一職。他說香港曾是亞洲四小龍，如龜兔賽跑，香港本身是兔卻不發力跑，被其他地區追過，他希望香港能回復正常。

指以前常要與泛民鬥法   曾預視有議員鐵鏈鎖自己

他說以往經常要將搗亂秩序的議員逐離會議廳，試過曾與代主席李慧琼一天內共逐離16位議員。他說以前常要「度橋」與泛民鬥法，避免他們阻礙議會工作，曾預視有議員會以鐵鏈鎖著自己在坐位，他就預先請同事買大鐵鉗，後來確有一名議員這樣做，結果保安人員用鉗剪斷鎖鏈，將有關議員帶離開會議廳。

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原文刊登於 香港電台

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