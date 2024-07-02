回歸27周年｜7.10非中國籍港澳永久性居民可辦「回鄉證」 5年有效期 每次停留不超過90日

除送贈大熊貓，中央昨亦公布，容許非中國籍的港澳永久性居民簽辦俗稱「回鄉證」的「港澳居民來往內地通行證」。合資格人士可於本月10日起到香港中旅集團或澳門中國旅行社申請辦理「一張卡式證件、《港澳居民來往內地通行證(非中國籍)》」，持證人在5年有效期內可多次來往內地、每次停留不超過90日。

國家出入境管理局表示，因應非中國籍的港澳永久性居民赴內地投資考察、商貿洽談、學術研討、科技交流和旅遊休閒的需求持續增加，為進一步方便內地與香港、澳門之間的人員交流而推出新措施。當局提醒，要在內地工作、學習或從事新聞採訪等活動者，仍然需要申請辦理有關簽證或者停留居留證件。