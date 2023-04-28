回鄉證｜2020年起逾期者有效期延至年底　「A4聯盟」冀港府鼓勵到內地換領

本港與內地全面通關後，不少市民因回鄉證過期無法往內地，中旅社預約換證最快也要9月才有位。內地今日(28日)宣布，自2020年1月1日起到期的回鄉證，有效期下月8日起可劃一延長至今年12月31日。「A4聯盟」4名立法會議員感謝內地迅速回應市民期待，又相信可緩解目前換證中心的輪候情況。

建議中旅社派少量即日籌

梁文廣認為，延長過期回鄉證使用期限是非常合理的做法，能有效緩解目前龐大的辦證需求，並便利市民往返內地處理各項事務。楊永杰建議，中旅社可延長各辦證中心營業時間和在部分周日、公眾假期加開，同時增加臨時辦證點和自助辦理櫃位，方便各區需要申領或換證的市民。此外，林素蔚建議，辦證中心亦可在網上設立專屬預約通道和提供少量即日籌，方便長者、新生兒、學童和不懂上網的市民換證。