因信號故障一度暫停服務 山頂纜車中午12時半恢復服務 (更新)

【12:35更新】山頂纜車已於中午12時半恢復服務。

山頂纜車重開僅6天 今因信號故障暫停服務

【11:28更新】山頂纜車上月27日重開，至今重新投入服務僅第6日，今日(1日)因信號系統故障，要暫停服務，現暫未知重開時間。

山頂纜車在今早近9時在Facebook專頁發文，指因山頂纜車信號系統故障，今天的山頂纜車將暫停服務，山頂纜車現正全面搶修中，今天已購票的人士，可獲安排退票或改期。暫時未知山頂纜車重開時間。

斥資7.99億元 車票大幅加價

運輸署指，因信號故障，介乎花園道纜車總站及山頂纜車總站之間的山頂纜車已暫停服務。乘客前往山頂，可選乘專線小巴路線1號或新巴15號線。

山頂纜車耗資7.99億元，修整約一年時間，包括更換動力、控制及信號系統、纜索、軌道，以及翻新中環和山頂纜車總站。而載客量則由原本120人增至210人。

翻查資料，第6代山頂纜車斥資7.99億元翻新，重開後亦有大幅加價。當中，成人單程新收費為62元，增幅67.6%，來回新收費88元，增幅69.2%；3至11歲小童、65歲或以上長者單程新收費31元，增幅1.21倍，來回新收費44元，增幅91.3%。不過，自上月首日服務至今年10月30日，山頂纜車將提供期間限定的優惠票價。

第6代山頂纜車(多圖)