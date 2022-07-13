因妻懷孕棄養兩貓　愛協斥男子冷血絕情

香港愛護動物協會在社交網站fb表示，一名男子因為妻子懷孕，在一個油站對開的垃圾桶旁棄養兩隻貓，當時天氣炎熱，室外氣溫最少有30度，籠內又沒水沒糧。愛協批評「究竟是有多冷血絕情的人，才會將自己的寵物，有如垃圾般棄掉？還要在烈日當空下，將牠們棄置在戶外，沒半點食物及飲用水？」認為他作為寵物主人，居然連半點同理心也沒有，實在令人感到憤怒。

愛協交代事件經過，指上周四(7日)早上10時許，一名身穿藍白間條的上衣男子，攜同一個粉色及橙紅色的籠到訪愛協九龍中心，稱由於妻子懷孕，想棄養兩隻貓，惟職員要求他先向愛協動物接收部查詢，大約10分鐘過後，一名清潔工向愛協反映，指在鄰近油站的垃圾桶旁邊發現一個動物籠，內有兩隻貓，懷疑被人棄養。愛協職員到場查看後，發現是該男先前攜同查詢的貓籠。

兩貓 狀況正常 將交暫養 父母 照顧

愛協指，翻查閉路電視，發現該男子將貓籠放在垃圾桶旁後離去，強調「我們能夠從閉路電視清楚看到你」，會研究當中是否牽涉虐待動物，警告該男子不要以為能逃避作為飼主的責任，又說兩隻貓經獸醫檢查後，身體狀況大致正常，將會交由暫養父母代為照顧，待情況穩定後，會為牠們展開尋家之旅。

帖文惹來網民關注，不少人批評該男子冷血及不負責任，直斥「棄養毛孩的人定必有相同的命運」。