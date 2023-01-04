因官校「程序錯誤」不獲聘 女教師勝訴獲賠69.5萬

一名外籍女教師前年獲官校聘用，但被教育局指，學校在索取應徵者履歷時，因程序錯誤而不獲聘，法庭早前裁定教育局決定違法及不合理。女教師向教育局索償逾1,600萬元，法官昨日頒下判詞，裁定女教師只可獲得69.5萬元賠償。教育局表示尊重法庭裁決，再考慮是否作出跟進。

47歲申請人姓唐(譯音)，前年向福榮街官立小學直接遞交履歷，完成兩輪面試後獲告知聘為「以英語為母語的英語教師」。但其後教育局發現，並指該校沒有跟從局方「內部政策」、即官立學校只可從局方取得應徵者的履歷，最終因「程序錯誤」，女教師不獲聘請。