因官校「程序錯誤」不獲聘 女教師勝訴獲賠69.5萬

一名外籍女教師前年獲官校聘用，但被教育局指，學校在索取應徵者履歷時，因程序錯誤而不獲聘，法庭早前裁定教育局決定違法及不合理。女教師向教育局索償逾1,600萬元，法官昨日頒下判詞，裁定女教師只可獲得69.5萬元賠償。教育局表示尊重法庭裁決，再考慮是否作出跟進。
47歲申請人姓唐(譯音)，前年向福榮街官立小學直接遞交履歷，完成兩輪面試後獲告知聘為「以英語為母語的英語教師」。但其後教育局發現，並指該校沒有跟從局方「內部政策」、即官立學校只可從局方取得應徵者的履歷，最終因「程序錯誤」，女教師不獲聘請。
法庭︰該內部政策無文件記載
高等法院原訟法庭法官高浩文去年中裁定，教育局有關決定屬違法及不合理，指女教師屬於局方指定的人才庫中，符合相關教師資格，學校有權在相關人才庫中，揀選合適人選。而她經公開及透明的面試後，獲甄選為最佳人選，並提供職位，她亦表明應聘，惟教育局干預後失去教席，故法庭判申請人勝訴。高浩文指，如非教育局跟從一個沒有文件記載的「內部政策」，女教師應會受聘。下令教育局須向她作出賠償。
申請人向教育局索償1,604萬元，包括300萬元一般損失、近195萬元收入損失，當中涉及為期兩年合約每月逾6萬元薪金和逾2萬元住屋津貼，以及近1,100萬元未來收入損失。律政司批評有關申索嚴重誇大，又沒有醫學證據所支持。法官最終裁定申請人只應得不獲聘兩年，扣稅後的淨收入及教師註冊費損失，合共69.5萬元。
教育局︰已完善相關聘任機制
教育局表示尊重法庭裁決，會研究判詞和徵詢法律意見，將仔細研究判詞及徵詢法律意見，再考慮是否有需要作出跟進。局方重申，在招聘員工事宜包括官立學校的教師上，一向遵守相關的規定，嚴謹行事，以保障學生的福祉，及確保甄選員工的準則和程序公平公正。教育局已檢視官立學校以英語為母語的英語教師的聘任工作，完善相關機制，並確保所有官立學校和申請人清楚知悉有關安排。