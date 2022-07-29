因疫情感緊張 神經過敏 僅25%人有用心理健康服務

疫情持續兩年多，港人生活習慣、社交生活均起巨變。新生精神康復會調查發現，六成受訪者表示疫情持續對他們生活帶來嚴重影響，36.5%出現緊張等情緒困擾，僅25%有用心理健康服務。新生會推出免費網上心理治療平台，並以網上及實體混合模式，冀支援港人面對情緒困擾。

新生會獲香港賽馬會慈善信託基金撥款2,000萬元捐助，於6月底推出免費網上心理治療平台「賽馬會心理e療站」(eClinic)，當中在6至7月成功訪問452人以了解港人心理健康和對心理治療需求。結果發現，疫情對受訪者的生活和工作等造成嚴重影響，當中56.2%人表示影響了社交活動，其他則為影響個人餘閒活動(29%)和與別人建立及維繫親密關係(27%)。受訪者亦面對很多或非常多的情緒困擾，當中最多感煩惱(45%)，其次為緊張(36.5%)、神經過敏(26.3%)和害怕(24.6%)。雖然不少受訪者承認生活受壓，但僅25%曾使用心理健康服務。另尋求心理健康服務的意欲，佔62.2%人「低於一半」。

新生會臨床心理學家張敬斯認為，調查結果反映大眾意識到自己情緒受困，但未能覺察對心理服務需求，「這或許與傳統刻板印象有關，不少人認為心理服務僅適用於曾被正式診斷有心理病患的人士，自己並不需要。」

中大心理學系教授及臨床心理學研究生課程主任梁永亮引述早前由中大心理學系及英國牛津大學合作進行的網上治療研究資料顯示，社交焦慮的人士參與網上治療後能有效減低社交焦慮，86%人完成治療後已完全康復；相較面對面治療，網上治療時間少一半，亦較彈性及治療費亦較平，更不用怕被污名化。

賽馬會心理e療站提供免費服務

「賽馬會心理e療站」(https://eclinic.hk)為15至35歲受中度至嚴重情緒受困人士，提供高強度、個人化和實證為本的心理治療課程，費用全免。服務以混合模式，包括網上自學情緒管理方法，以及與治療師面對面個人會談。此模式能亦可填補現有網上心理健康服務中，僅提供自學教材或只有輔助人員提供有限度指導的不足。