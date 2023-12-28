因虛擬資產誤墮洗黑錢法網　吳傑莊接獲多宗青年求助個案

虛擬資產交易風波不斷，選委界立法會議員吳傑莊召開記者會，指近日接獲多宗求助個案，疑涉青年因虛擬資產誤墮洗黑錢法網。記者會上表示，涉案人士多數是有學識的大學生，利用涉案人士不熟悉洗黑錢條例和一時貪念，而誘使觸犯相關法例。
律師吳文謙分享其中金額最高的個案，青年事主與一名女性朋友A相識，通過社交活動認識了A的男性朋友B。B向事主介紹了一項利用虛擬貨幣進行交易，以賺取差價的生意。B將虛擬資產轉入事主戶口，事主多次利用非香港持牌交易所平台將虛擬資產進行公開交易。隨後，事主將資金分批轉移到本地數個銀行帳戶，再提取現金，最終通過線下虛擬資產找換店(OTC)將資金轉賬至B指定的收款人帳戶。當中涉及線下OTC店不同人士，交易額涉及百萬以至億元金額的交易。
吳傑莊表示，多宗個案的青年多為剛畢業的大學生，亦有於海外畢業返港，並正在尋找工作。他呼籲青年遇到相關情況時必須提高警惕，要考究虛擬資產來源、大量現金從何來等問題，如被銀行關閉其帳戶亦應警惕自己相關行為是否有機會觸犯法例。他希望有關當局加強對洗黑錢罪案的防範意識，並加強宣傳和教育市民，以便識別潛在的洗黑錢手法，同時敦促當局加強執法和監管。
進行虛擬資產交易要思考三個問題
- 虛擬資產的來源是否可靠？
- 是否收到銀行關閉帳戶的警示？
- 是否持有大量現金需要引起警覺？
持牌虛擬資產交易平台代表關溢超，講述了有關交易平台對投資者資金來源及現時相關法規規定的安排，客戶開立有關交易戶口的流程分為線上四部曲。
- 登記個人資料
- 提交開戶資料，包括身份信息、財務信息及稅務信息
- 問卷調查，有關對所投資產品的認識及經驗，評估是否適合開立有關虛擬資產交易帳戶
- 透過銀行進行充值
關溢超指未有受監管的交易所，有機會不會進行上述第3個步驟，引致客戶可能因未有足夠相關知識而造成投資損失。