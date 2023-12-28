因虛擬資產誤墮洗黑錢法網　吳傑莊接獲多宗青年求助個案

虛擬資產交易風波不斷，選委界立法會議員吳傑莊召開記者會，指近日接獲多宗求助個案，疑涉青年因虛擬資產誤墮洗黑錢法網。記者會上表示，涉案人士多數是有學識的大學生，利用涉案人士不熟悉洗黑錢條例和一時貪念，而誘使觸犯相關法例。

律師吳文謙分享其中金額最高的個案，青年事主與一名女性朋友A相識，通過社交活動認識了A的男性朋友B。B向事主介紹了一項利用虛擬貨幣進行交易，以賺取差價的生意。B將虛擬資產轉入事主戶口，事主多次利用非香港持牌交易所平台將虛擬資產進行公開交易。隨後，事主將資金分批轉移到本地數個銀行帳戶，再提取現金，最終通過線下虛擬資產找換店(OTC)將資金轉賬至B指定的收款人帳戶。當中涉及線下OTC店不同人士，交易額涉及百萬以至億元金額的交易。