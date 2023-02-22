因賭馬輸錢推女子落輕鐵路軌　患精神病男司機判醫院令6個月

一名34歲男貨車司機，於2021年11月時，因賭馬輸錢致心情惡劣，在屯門輕鐵大興（北）站將一名陌生女子推到路軌，他被控有意圖而傷人罪，今日（22 日）在區域法院認罪，判醫院令6個月。

判醫院令6個月

區域法院暫委法官陳慧敏判刑時指，被告曾濫服用「K 仔」、咳藥水等藥物，被告案發前2日停服咳藥水，引致失眠、煩燥不安等徵狀。

法官判刑稱，考慮事主受輕傷及本案情節相對較輕微，另2名醫生診斷被告患精神病，再考慮本案情節較輕微，採納精神科報告建議被告接受治療，故判處醫院令6個月。

被告丘俊樂被控於2021年11月28日，在香港新界屯門大方街輕鐵大興北站2號月台，意圖使女子徐艷紅身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害她。

被告當時突然推事主落路軌

案情指，2021年11月28日下午4時許， 事主與男友於屯門輕鐵大興(北)站購買車票時，想起未有於收費器拍八達通卡，遂獨自折返車站入口。當事主行經被告身旁時，突然被對方雙手用力推向左肩，令她墮下路軌。

男友隨即跳下路軌扶起事主，並看見被告站在事主墮下之處及望着她，被告身旁則沒有其他人。事主向男友指出是被告把她推下路軌後，再問被告為何推她，被告稱「你要落去囉」，之後又否認將她推下路軌。