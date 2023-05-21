固態製氫初創項目奪能源比賽銅獎 獲煤氣公司戰略投資

氫能科技再有新突破，港深兩地大學聯手研發固態製氫系統，比傳統以電解水製氫方法，成本減半之餘，而效能提升一成多。項目更獲本港商界戰略投資和提供合作，幫助項目加快落地及量產。有參與研發的學者表示，是次合作體現港深在投資、研發和應用的協作模式，令大灣區成為推動「氫經濟」的引擎。

深圳大學土木與交通工程學院助理教授陳彬，夥拍香港理工大學成立初創公司，研發新一代的固態製氫系統。新的製氫物料是一片載有正、負極的纖薄陶瓷片，傳輸電阻較低，在攝氏500至600度下仍可高效穩定製氫。加上製氫時產生的餘熱，會回收循環再用，減少熱能損失，從而把「電氫轉換效率」提升。

陳彬指，對比現有的液態製氫技術，其固態製氫系統效率提高超過一成。再者，由於陶瓷薄片的原材料並非採用貴金屬，成本較低。液態技術製氫，每立方氫生產成本約港幣3元，至於固態製氫系統則可降至1.6元，便宜接近一半。