固態製氫初創項目奪能源比賽銅獎 獲煤氣公司戰略投資

氫能科技再有新突破，港深兩地大學聯手研發固態製氫系統，比傳統以電解水製氫方法，成本減半之餘，而效能提升一成多。項目更獲本港商界戰略投資和提供合作，幫助項目加快落地及量產。有參與研發的學者表示，是次合作體現港深在投資、研發和應用的協作模式，令大灣區成為推動「氫經濟」的引擎。
深圳大學土木與交通工程學院助理教授陳彬，夥拍香港理工大學成立初創公司，研發新一代的固態製氫系統。新的製氫物料是一片載有正、負極的纖薄陶瓷片，傳輸電阻較低，在攝氏500至600度下仍可高效穩定製氫。加上製氫時產生的餘熱，會回收循環再用，減少熱能損失，從而把「電氫轉換效率」提升。
陳彬指，對比現有的液態製氫技術，其固態製氫系統效率提高超過一成。再者，由於陶瓷薄片的原材料並非採用貴金屬，成本較低。液態技術製氫，每立方氫生產成本約港幣3元，至於固態製氫系統則可降至1.6元，便宜接近一半。
冀2年內大規模量產及降低成本
該項目今年3月奪得煤氣公司與國家電投聯合主辦的第二屆「TERA-Award 智慧能源創新大賽」銅獎，更因此獲得煤氣公司集團旗下的港華能源研究院青睞，與其簽訂戰略合作，成為研究院的前期孵化項目。陳彬表示：「對於我們這類初創公司，港華能源研究院除了提供資金，讓我們可買更好研發設備，更重要是提供應用場景，如光伏電站，推動我們的產品加快落地。」團隊期望2年內可做到製氫系統大規模量產，壽命達到過萬小時，成本降低三分之一。
談及港深兩地的科創合作，陳彬認為他團隊的個案，正好表現了兩地的協作模式大有可為，香港擔當不可或缺的投資角色，深圳擁有研發和應用的土壤，加上大灣區在海上風能應用場景有極大機遇，高效能電氫轉換技術正好派上用場，有助加快「綠氫」的廣泛應用。