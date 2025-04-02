國務院任免周一鳴為警務處處長 接替退休蕭澤頤

李家超表示，周一鳴在警隊服務近三十年，在刑偵調查、情報蒐集、政策制定及人事管理方面擁有豐富經驗。他表現卓越，具領導才能，我深信他定能有力帶領警隊，迎接未來的挑戰。 對於蕭澤頤退休，李家超表示蕭澤頤於2021年6月出任警務處處長後，致力維持香港作為全球最安全的城市之一。在處理社會衝突時，他堅守崗位，決心守護香港及維護法治。他任內亦採取了一系列有效措施，致力遏制騙案及打擊犯罪活動。在他的卓越領導下，香港警隊繼續表現出色，是世界一流的執法機關。他代表香港特區政府衷心感謝蕭澤頤的貢獻，祝願他退休後生活愉快。

李家超公布，依照《基本法》有關規定，中央人民政府根據行政長官的提名和建議，任命周一鳴為警務處處長，同時免去蕭澤頤的警務處處長職務。周一鳴原為警務處副處長。蕭澤頤服務香港警務處36年，今日開始退休前休假。

新華社報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據行政長官李家超的提名和建議，國務院今日決定任命周一鳴為警務處處長，免去蕭澤頤的警務處處長職務。

近年，周一鳴不斷轉崗位涉獵不同工作範疇，2019年初擔任九龍西總區副指揮官，最為人所知的是同年處理反修例風波，他於理大衝突期間擔任該事件的總指揮，負責指揮安全小組進入校園處理危險品及搜證，最後花了14天解決事件，總共拘捕1,377人，亦在警隊嶄露頭角，被同袍讚揚處理手法靈活及具人性化。他當時說，有暴徒佔領理大，向市民及警方攻擊，警方有責任執法，樂見事件以和平方式完滿解決。 2019年之後，周一鳴在三年內升三級，一直被視為未來「一哥」大熱。2020年升任助理處長，翌年獲委任為高級助理處長，2022年晉升副處長，先後負責管理及行動。為確保啟德體育園順利開幕，周一鳴近期負責監督開幕前的演練，出任跨部門演練小組執行長。

52 歲的周一鳴於1995年加入警隊出任見習督察，多年來從事刑事調查及情報蒐集工作。他於2012年借調到法國里昂的國際刑警秘書處，擔任刑事情報主任，一年後回歸香港警隊，2016年晉升為總警司。



去年《警聲》特刊 成唯一受訪副處長

警務處去年成立180周年，周一鳴接受警方出版《警聲》特刊訪問，是唯一一位以「警隊二哥」身份受訪。談起加入警隊的經歷，周一鳴於中文大學生物系就讀大學二年級時申請加入輔警，但為了參加球隊所以放棄。到大四決定投考見習督察。

訪問刊登之時，周一鳴兩年內連升兩級，由總警司升至副處長。被問到有沒有壓力，周一鳴表示每個職級都有各自挑戰，他不敢說完全沒有壓力，只是已經習慣。

他認為警隊水平在世界位處前列位置，不少地方值得其他國家及地區學習，當然仍有進步空間，尤其是溝通方面。提到升職副處長後的新計劃，周一鳴表示最有興趣探討新一代的想法，尤其年青警員，了解他們的生活模式和心態。他認為時代改變，由以往到圖書館找資料寫論文，到現在「彈指之間已經可以翱翔無涯學海」，年青一代亦離不開社交媒體。他又形容基層警員才是警隊的中流砥柱，要給予鼓勵和支援，以建立他們的自信心和歸屬感。

