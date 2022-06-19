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2022-06-19 11:35:00

國務院任命新一屆政府官員　6現屆主要官員加入下屆政府 (附名單)

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政府公布第六屆主要官員名單。(資料圖片)

政府公布第六屆主要官員名單。(資料圖片)

本屆政府任期即將完結，國務院根據候任特首李家超提名，公布第六屆政府主要官員的任命。李家超表示，衷心感謝中央人民政府接受及批准他提名的26位官員，並予以任命，亦衷心感謝中央人民政府對他和其管治團隊的信任和支持。新團隊將於今日(19日)下午2時半見傳媒。

21名正副司長和局長當中，有6人為現屆政府主要官員，包括原位留任的財政司長陳茂波、政制及內地事務局長曾國衞、財經事務及庫務局長許正宇、保安局長鄧炳強，以及擢升為財政司副司長的現任發展局長黃偉綸、轉任文化體育及旅遊局長的現任教育局長楊潤雄。現任政府亦有兩名副局長升職，教育局副局長蔡若蓮升任局長、環境局副局長謝展寰出任新設的環境及生態局長。

立法會4名議員將「轉跑道」加入政府。身兼立法會及行政會議成員、民建聯副主席張國鈞將出任律政司副司長，工聯會麥美娟出任民政及青年事務局長，選委會界別、生物醫學工程專家孫東會成為創新科技及工業局長，執業資深會計師林智遠則出任審計署長。

第六屆政府正副司長及局長名單

  • 政務司司長陳國基
  • 政務司副司長卓永興
  • 財政司司長陳茂波
  • 財政司副司長黃偉綸
  • 律政司司長林定國
  • 律政司副司長張國鈞
  • 文化體育及旅遊局局長楊潤雄
  • 政制及內地事務局局長曾國衞
  • 財經事務及庫務局局長許正宇
  • 保安局局長鄧炳強
  • 環境及生態局局長謝展寰
  • 商務及經濟發展局局長丘應樺
  • 醫務衞生局局長盧寵茂
  • 運輸及物流局局長林世雄
  • 發展局局長甯漢豪
  • 房屋局局長何永賢
  • 公務員事務局局長楊何蓓茵
  • 教育局局長蔡若蓮
  • 創新科技及工業局局長孫東
  • 民政及青年事務局局長麥美娟
  • 勞工及福利局局長孫玉菡

中央人民政府同時任命5位主要官員，領導第六屆香港特別行政區政府的紀律部隊、廉政公署和審計署。其中，前懲教署長胡英明會出任廉政專員，審計署長由林智遠出任，警務處長蕭澤頤、入境事務處長區嘉宏及海關關長何珮珊則留任。此外，李家超宣布委任葉文娟為第六屆特區政府特首辦主任。

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