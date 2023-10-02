國安公署署長履任後國慶日首發文 指維持香港長期繁榮穩定仍有風險挑戰

中央駐港國家安全公署署長、國安部前副部長董經緯昨日(1日)國慶日首次在公署官網刊出文章，為自7月履任後首次。他表示保持香港長期繁榮穩定仍面臨一系列風險挑戰，國安公署將堅定不移貫徹一國兩制方針，與特區有關部門一同「深入實施香港國安法」。

董經緯在「署長寄語」一欄提到，當前中華民族偉大復興已進入不可逆轉的歷史進程，香港正處於由亂到治走向由治及興新階段，保持香港長期繁榮穩定，仍面臨一系列風險挑戰，國安公署將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，與特區維護國家安全委員會和有關部門一同深入實施香港國安法，堅決依法打擊一切危害國家安全的行為和活動，堅定維護國家主權、安全、發展利益。