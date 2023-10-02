國安公署署長履任後國慶日首發文 指維持香港長期繁榮穩定仍有風險挑戰

中央駐港國家安全公署署長、國安部前副部長董經緯昨日(1日)國慶日首次在公署官網刊出文章，為自7月履任後首次。他表示保持香港長期繁榮穩定仍面臨一系列風險挑戰，國安公署將堅定不移貫徹一國兩制方針，與特區有關部門一同「深入實施香港國安法」。
董經緯在「署長寄語」一欄提到，當前中華民族偉大復興已進入不可逆轉的歷史進程，香港正處於由亂到治走向由治及興新階段，保持香港長期繁榮穩定，仍面臨一系列風險挑戰，國安公署將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，與特區維護國家安全委員會和有關部門一同深入實施香港國安法，堅決依法打擊一切危害國家安全的行為和活動，堅定維護國家主權、安全、發展利益。
維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則
他又提到，國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國25周年大會上深刻指出，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。中央建立健全香港特別行政區維護國家安全法律制度和執行機制，制定實施《香港國安法》，為香港長治久安提供了堅實安全保障，開啟了「一國兩制」行穩致遠嶄新篇章。
希望各界一如既往地支持維護國家安全工作
董經緯希望香港社會各界一如既往地支持維護國家安全工作，不斷提高維護國家安全意識，共同築就香港維護國家安全的堅固堤壩，共同開創香港和諧穩定的美好明天，共同推動香港在強國建設、民族復興偉業中發揮更大作用。