國安教育日粗口罵警　網媒記者「軍火佬」裁擾亂秩序囚一個月

綽號「軍火佬」的網媒男記者涉嫌去年「國家安全教育日」，於旺角一個街站以粗口罵警，被控在公眾地方擾亂秩序等3項罪名。他受審後今日在西九龍法院被裁定擾亂公眾秩序罪成，判囚一個月，其餘兩項阻差辦公罪及拒絕服從命令罪則不成立。

被告胡家輝，45歲。案情指，他於2021年4月15日，在旺角西洋菜南街與豉油街交界，在公眾地方作喧鬧行為。被告當日在已解散的學生組織「賢學思政」的旺角街站拍攝，期間有警察到場用橙色膠帶圍住設立街站的人士，並稱若不離開會直接發傳票，被告大叫：「封大啲啦。」又提及「龍和道打人嗰7警」及反問朱經緯係咪警察等，引來數十名途人圍觀。

裁判官：被告提「七警打人」激使他人仇警

裁判官鄭念慈裁決時指，警員當日僅到場維持秩序，未有作出不當行為，惟被告說話時聲浪浩大，態度囂張，又語帶挑釁地質問警員，在10分鐘內多次提到「七警打人」、朱經緯案及警員盜竊等引人注意，必然勾起在場人士想起涉及警員過往不當行為、或使用不當武力事件，激使他人仇視警員，或致他們使用武力並發生肢體碰撞，因此裁定被告在公眾地方作出擾亂秩序行為罪名成立。

另外兩項阻差辦公罪和拒絕服從命令罪，鄭官指，被告當時沒有阻擋警員鏡頭，不構成阻撓警員執勤，故裁定阻差辦公罪罪脱；至於拒絕服從命令罪，裁判官認為，在場警員要求被告「冷靜」後，被告約1分鐘內已轉身離開，裁定有關罪名亦不成立。

此外，「軍火佬」早前亦涉及多次強姦印傭被捕。