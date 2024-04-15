國安教育日｜夏寶龍：香港繁榮非幾篇文章能「唱衰」　中央挺港惠港措施陸續有來

今日(15日)是「全民國家安全教育日」，特區國安委在會展中心舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍在北京以視頻連線方式出席開幕典禮。他提到香港完成《基本法》23條立法，是「一國兩制」進程的里程碑，強調香港的繁榮並非幾篇文章就能「唱衰」，香港的明天註定輝煌，又寄語香港要更加堅定「一國兩制」，融入國家發展大局，祖國對香港的支持不會減弱，更多挺港惠港措施陸續有來。

夏寶龍說，香港回歸後很長一段時間，大門張開，任由盜賊和朋友一同入內，無法識別，現在香港如同安裝了一套「精密安防系統」，可以識別盜賊，保護朋友，全球投資者都可以放心大膽來港投資興業，香港仍是全球營商環境最好的地方，有如「宇宙中的太陽，烏雲永遠遮不了光芒」，香港的繁榮不是幾篇文章、幾聲鼓噪就能「唱衰」，香港發展亦非「幾條螳臂、蠅腿就能阻擋得了」，香港的明天註定輝煌。

他續說，香港有「一國之利、兩制之便」，維護好「一國」，就是在拓展「兩制」，香港引進來、走出去的雙向服務平台功能勢必越來越強。他提到「香港有求，祖國必應」，來自祖國的支持只會加強不會減弱，更多挺港惠港措施會陸續有來。

冀港 積極把握新質生產力發展要求

在發展方面，夏寶龍提到香港實現「由治及興」，就要把香港獨特地位優勢鞏固好、發揮好，但傳統競爭力不是一成不變，金字招牌亦不是一勞永逸，不能用昨日「老眼光」、「舊思維」，看待今日「新形勢」，解釋今日的「新問題」，當中要更好融入國家發展大局，積極把握新質生產力發展要求，大力引進全球高端人才等。他強調國家是香港最大靠山和底氣，相信香港有國家作為堅強後盾，新時代列車「香港號」的車輪將滾滾向前，不可阻擋。