國安教育日｜李家超：敵對勢力如「病毒」攻擊　不會因港打了「疫苗」而消失

今日(15日)是「全民國家安全教育日」，身兼香港特區國安委主席的行政長官李家超在相關活動開幕典禮上致辭。他說有關《基本法》23條的《維護國家安全條例》上月通過，完成了歷史使命，但敵對勢力出於自身的政治利益會持續攻擊本港，情況有如病毒一樣，不會因為本港打了疫苗而自動消失，香港不能「好了傷口忘了痛」，須加以防範和制止。
「不能好了傷口忘了痛」
李家超指，本港上月完成《基本法》23條立法，完成歷史使命，讓國家安全得到有效保障，但國安威脅仍然存在，敵對勢力出於自身的政治利益會持續攻擊本港，不會突然消失，因此敵對勢力的威脅會繼續肆意攻擊，情況就如病毒一樣，不會因為香港已打了疫苗，病毒就停止襲擊香港，所以香港不能「好了傷口忘了痛」，需要繼續加強有關國家安全的工作。
他表示會在4方面落實好《基本法》第23條，包括繼續做好解說，讓社會了解條文内容；強化內部制度，尤其加強培訓，確保政府人員了解條例要求；執法方面，將有法必依；以及另外會將國安教育，愛國主義教育和中國文化教育融合，同步推行。
5方面拼經濟 把握國家新質生產力機遇
另外，在拼經濟、謀發展方面，李家超指會加強推進在5方面的工作，第一是更好結合有為政府和高效市場，繼續吸納企業和人才；第二是把握好國家發展新質生產力的機遇，發揮香港在基礎研究、人才、金融和專業服務等獨特優勢；第三是要建立人才高地；第四是發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，做好超級聯繫人角色；第五是發展內部經濟，包括旅遊業、消費和投資，繼續支援中小企等。