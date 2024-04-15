國安教育日｜李家超：敵對勢力如「病毒」攻擊　不會因港打了「疫苗」而消失

今日(15日)是「全民國家安全教育日」，身兼香港特區國安委主席的行政長官李家超在相關活動開幕典禮上致辭。他說有關《基本法》23條的《維護國家安全條例》上月通過，完成了歷史使命，但敵對勢力出於自身的政治利益會持續攻擊本港，情況有如病毒一樣，不會因為本港打了疫苗而自動消失，香港不能「好了傷口忘了痛」，須加以防範和制止。

「不能好了傷口忘了痛」 李家超指，本港上月完成《基本法》23條立法，完成歷史使命，讓國家安全得到有效保障，但國安威脅仍然存在，敵對勢力出於自身的政治利益會持續攻擊本港，不會突然消失，因此敵對勢力的威脅會繼續肆意攻擊，情況就如病毒一樣，不會因為香港已打了疫苗，病毒就停止襲擊香港，所以香港不能「好了傷口忘了痛」，需要繼續加強有關國家安全的工作。