國安教育日｜李慧琼：香港一定要求變 旅遊業須有新部署吸客

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍在全民國家安全教育日開幕禮致辭時提到，中央的挺港惠港措施會陸續有來。全國人大常委李慧琼回應指，相信當時機適當及準備好，不同的政策就會陸續公布。

對於夏寶龍提出要以新思維解決問題，李慧琼認同香港一定要求變，她舉例旅遊業發展，指出業界要意識到消費模式及旅客要求都在不斷轉變，她不擔心海外各地及全國不同省市的旅客不來港，但關鍵是香港整體要部署好及盡快適應新需要，讓旅客有更好體驗。

政府早前宣布在「憲法和基本法推廣督導委員會」下成立「愛國主義教育工作小組」，李慧琼擔任工作小組組長。她說，工作小組本月會召開首次會議，將會與來自不同界別的委員溝通，相信短期而言，用好國家成就和發展，激發市民愛國、愛家的情緒，是工作方向。

梁美芬：夏寶龍說法既是鼓勵又是提醒

港區全國人大代表兼基本法委員會委員梁美芬表示，夏寶龍強調安全和發展要並肩而行，國家是用「鐵一般的決心」維護一國兩制。她認為夏寶龍多次提到創造變革，香港要好好地思考這個問題，不可以只是維持現有優勢，故步自封，要好好利用百多年以來建立到的優勢，把握現在國家給予的龐大市場。她認為夏寶龍的說法，既是對香港的鼓勵又是提醒。