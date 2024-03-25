國安教育日｜消防及救護學院4.14開放日　今起可申請二維碼入場券

為響應和支持「全民國家安全教育日」，消防處將於4月14日(星期日)在將軍澳消防及救護學院舉行開放日，讓市民加深對國家《憲法》、《基本法》和《香港國安法》的認識，同時更了解消防處在維護國家安全、公共秩序及安全的工作和人員的培訓。開放日節目豐富，包括介紹消防處在維護國家安全領域的工作、消防及救護車輛巡遊、滅火及救援示範、訓練設施展覽、裝備和特別車輛展示、防火安全教育展覽、攤位遊戲、投考體驗區和消防工作犬示範。屆時消防及救護教育中心暨博物館亦會開放予市民參觀。