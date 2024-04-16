國安教育日︱譚耀宗：夏寶龍為香港經濟開藥方 內地在「龜兔賽跑」追上香港

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍昨(15日)在「全民國家安全教育日」開幕禮以視像致辭，提到香港不能以舊思維解決新問題，香港要創新求變。全國港澳研究會副會長譚耀宗今日（16日）認為是次講話如為香港經濟「開藥方」，提醒特區政府要注意甚麼問題、香港有何優點，以及如何應對形勢轉變，亦鼓勵港人要鞏固及發揮國際金融中心、法治水平高、最宜居城市等優勢。他認為不用太擔心，香港絕對有能力適應新形勢。

本港自身條件不俗 毋須鬥平 譚耀宗在電台節目形容香港和內地發展屬「龜兔賽跑」，本港過往有多方面領先內地，惟內地在疫情期間發展速度快，「疫情完咗，一開返關口，大家先見到好多嘢都唔同晒」，多方面已追上香港，例如即使貨品質素未如香港，但勝在服務人員態度熱情。他指香港應尋求新出路，思考自己有何吸引之處，例如香港有世界各地的菜式、烹飪技術水平高，而非一味與其他地方「鬥平」。