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2024-04-16 14:27:06

國安教育日︱譚耀宗：夏寶龍為香港經濟開藥方 內地在「龜兔賽跑」追上香港

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譚耀宗(資料圖片／李睿哲攝)

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍昨(15日)在「全民國家安全教育日」開幕禮以視像致辭，提到香港不能以舊思維解決新問題，香港要創新求變。全國港澳研究會副會長譚耀宗今日（16日）認為是次講話如為香港經濟「開藥方」，提醒特區政府要注意甚麼問題、香港有何優點，以及如何應對形勢轉變，亦鼓勵港人要鞏固及發揮國際金融中心、法治水平高、最宜居城市等優勢。他認為不用太擔心，香港絕對有能力適應新形勢。

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本港自身條件不俗 毋須鬥平 

譚耀宗在電台節目形容香港和內地發展屬「龜兔賽跑」，本港過往有多方面領先內地，惟內地在疫情期間發展速度快，「疫情完咗，一開返關口，大家先見到好多嘢都唔同晒」，多方面已追上香港，例如即使貨品質素未如香港，但勝在服務人員態度熱情。他指香港應尋求新出路，思考自己有何吸引之處，例如香港有世界各地的菜式、烹飪技術水平高，而非一味與其他地方「鬥平」。

促嚴懲服務業害群之馬

此外，本港服務業有一些「害群之馬」必須嚴懲，例如買嘢呃秤或賣假貨、的士劏客等，「我哋個金漆招牌就係俾呢啲人搞彎」。

譚耀宗亦指本港未來也要從創新科技和教育方面思考，例如如何發揮來港內地人才的優勢，尤其內地研究生了解內地市場傾向。
 

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