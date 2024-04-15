國安教育日｜鄭雁雄：外力像「豺狼」撕咬家門　須並肩戰鬥書寫獅子山下新名句

鄭雁雄表示，豺狼已在撕咬我們的家門，故絕不能搞鄰里之爭、家族內耗。(中新社)

中聯辦主任鄭雁雄今(15日)出席「全民國家安全教育日」開幕禮致辭時指，有關《基本法》23條《維護國家安全條例》立法完成，配合《港區國安法》，標誌香港維護國家主權、安全、發展利益，以示銅牆鐵壁，眾志成城。他形容外部勢力就像豺狼已在撕咬我們的家門，要開展針鋒相對的認知鬥爭，並肩戰鬥，書寫獅子山下新名句。

鄭雁雄說，落實《港區國安法》和《基本法》23條立法的雙法雙機制，將有效發揮中央事權和特區責任雙保險的作用，落實雙法雙機制必須堅定支持行政長官和特區管理團隊，擔當起憲制責任，維護國家安全，全面落實中央事權；亦必須強化國家意識和家國情懷，同時要開展針鋒相對的認知鬥爭。

他表示不安好心的外部勢力不擇手段「唱衰中國、香港」，一些西方知名媒體亦參與造謠污衊，有關謠言、謊言已到無底線地步，就像豺狼已在撕咬我們的家門，因此絕不能搞鄰里之爭、家族內耗，唯一生路就是要「同仇敵愾、並肩戰鬥」，進一步強化同舟人意識，弘揚與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，營造全社會支持雙法雙機制的共識和氛圍，共同書寫獅子山下新的不朽香江名句。

促各大媒體齊聲反駁「香港玩完」論

他強調必須看到香港發展的有利條件，從來都沒有像今日這樣好過，所謂「香港玩完」等荒謬言論，香港各大媒體齊聲反駁，唱響香港經濟光明論，要多釋放正能量。