國安教育日2025｜國家安全常識挑戰賽頒獎典禮今舉行 李家超：鼓勵國安知識融入生活

今日(15日)是「全民國家安全教育日」，律政司、保安局、教育局及善德基金會 2024/2025 學年合辦全港學界國家安全常識挑戰賽。最終第三階段共有 6 間中、小學出線參與隊際總決賽，以及3間中學出線參與非華語組隊際總決賽。其中小學隊際總決賽由英華小學奪得；中學隊際總決賽和非華語組中學隊際總決賽則分別由香港道教聯合會鄧顯紀念中學和喇沙書院奪得。

勉勵同學成為國安守護者

頒獎典禮今日在奧海城舉行。行政長官李家超在視像致辭表示，今年6月30日將迎來《香港國安法》在香港特區頒布實施五周年，政府未來數月會舉辦一系列活動，讓市民更深切體會維護國家安全的法律制度作為「定海神針」的關鍵作用。他鼓勵同學把參賽所學到有關國家安全的知識融入日常生活中，並與家人和朋友分享，一同成為國家安全的守護者。

律政司長林定國主禮時指出，去年3月制訂的《維護國家安全條例》，完善維護國家安全本地法律，與《香港國安法》兼容互補，共同構築起香港特區維護國家安全的法律安全網。他樂見挑戰賽反應熱列，期望青年繼續以維護國家安全為己任，融入國家發展。

