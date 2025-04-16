國安教育日2025｜夏寶龍促企業家不忘國家利益 葉劉：是否意有所指自行解讀

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日(16日)發表講話，提到當年商人莊世平不懼港英當局施壓升起全港第一面五星紅旗；抗美援朝時期，港商霍英東組織船隊向祖國運送物資等事蹟。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為，夏寶龍講話發放很多重要訊息，並借以上例子提醒企業家顧全國家利益，不可違背國家利益。 葉劉淑儀今早(16日)在港台節目說，夏寶龍提醒愛國愛港是很優良的傳統，如果企業家利字當頭而不顧國家利益，不會有好結果。被問到是否意有所指，她說大家可以自己解讀，認為這是很嚴厲的警告。

與國家關係不好終會吃虧 葉劉淑儀又說，看不到商業利益與國家利益有衝突，香港的最大貿易投資夥伴也是內地。有全球發展的企業或有不同想法，但跟國家關係不好始終會吃虧。特區政府已努力開發不同市場，但不會放棄傳統的歐美貿易夥伴，她認為要區分特朗普政府和美國商界，爭取美國民間支持，又指現時很多民間組織向特朗普政府提出訴訟。

鄧家彪：必須加強教育工作 工聯會立法會議員鄧家彪認為夏寶龍演講主要有3個信息，首先是要將國家安全視作頭等大事。其次是要認清誰在打壓中國和香港；第三是呼籲注重國家安全。他又認同要防範「軟對抗」，因此市民必須要認清事實，時刻警惕，提防一些民生或個別事件被利用和煽動仇恨。要應對國家安全風險，必須加強教育工作，讓年輕一代在複雜的國際形勢下，關心認清國家和香港發展，不應盲目崇拜西方國家，同時要有文化自信。