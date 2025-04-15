國安教育日2025｜夏寶龍：美國加徵關稅並非要稅款　目的是「要香港的命」

今日是全民國家安全教育日，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍在開幕儀式上發表視像致辭，批評美國加徵關稅是蠻橫霸道及無恥之極，美國的目的並非要香港的稅款，而是「要香港的命」。

提醒關鍵時刻出賣國家利益將背負歷史罵名

夏寶龍批評美國見不得香港好，亦是破壞香港人權自由、法治秩序和繁榮穩定的最大黑手。夏寶龍指誰妄圖讓國家重回極貧極弱，誰就是敵人，外部勢力妄圖搞亂香港，讓香港回到過去的動盪不安，妄圖阻礙市民過上美好生活是癡心妄想。美國一而再，再而三遏制打壓香港，只會令在香港的代理人加速滅亡，最終必將反噬，讓美國這個「鄉巴佬」在中華民族5,000年文明中哀嚎，並指求饒美國換來尊重和發展是極幼稚，提醒關鍵時刻出賣國家利益將背負歷史罵名。