國安教育日2025｜官立小學舉行升旗禮　有學生升旗手感自豪

升旗隊總會主席周世耀致辭時表示，今年是第10個國家安全教育日，亦是《香港國安法》實施5周年，維護國家安全的觀念已日漸深入民心，今日全港共有300多間中小學和幼稚園、近16萬名學生在所屬學校參與升旗禮。周世耀指出，國家安全是國家穩定和繁榮的基石，亦是人民安居樂業的保障，當今世界並不太平，烏克蘭和中東地區戰火蔓延、人民流離失所，美國特朗普政府在全世界到處欺凌，為了壓制中國而大打關稅戰、金融戰、科技戰，令全球秩序大亂、人心惶惶，因此要更珍惜香港的繁榮安定的生活，亦要團結一致支持政府，共同維護國家安全和社會穩定。

今日是全民國家安全教育日，香港升旗隊總會在銅鑼灣一間官立小學舉行學校升旗禮。民政及青年事務局、教育局、警務處等部門派代表出席。

學生升旗手黃沛言說，能夠代表學校參與升旗禮覺得很自豪，平時一個星期有三日都會進行升旗訓練，有時要烈日當空下練習步操，難免會覺得辛苦，但過程中訓練毅力，克服這些困難。

學生升旗方隊隊員黃星熒亦表示，覺得很自豪，認為參加升旗隊亦很有意義。她又說，國家安全很重要，家中能夠很方便地用食和電，這些舒適生活都全靠有國家安全的保障。

在「旗下講話」環節演說的學生余正浩說，覺得非常驕傲，表示自己最初國家安全的認識不算太深，但參加今次活動和參觀國家安全展覽廳後，認識到國家安全與生活息息相關，例如軍事安全是為了保障國家主權完整。