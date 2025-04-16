國安教育日2025︱曾國衞：夏寶龍講話振聾發聵 要與亂港秩序言行堅決鬥爭

昨天(15日)是國家第10個「全民國家安全教育日」。政制及內地事務局局長曾國衞表示，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦公室主任夏寶龍在開幕典禮上發表的主旨講話，一方面語重心長提醒香港在過去「國安不設防」的年代受到外部勢力和反中亂港分子的干預和破壞，以致引發後來的非法「佔中」、「旺角暴亂」、「修例風波」、「港獨」、「黑暴」、「攬炒」等嚴重威脅和破壞，令香港滿目瘡痍，慘不忍睹。他認為絕不能「好了傷疤忘了痛」，必須牢記慘痛教訓，始終保持警醒，引以為戒，警鐘長鳴。

不要對美國心存幻想和僥倖

曾國衞指，面對現時美國種種無所不用其極的瘋狂遏制打壓行徑，夏寶龍更直言「美國是見不得香港好，是破壞香港人權自由、法治秩序和繁榮穩定的最大黑手，它不是要我們的稅，而是要我們的命」，美國更妄圖讓中國人民重回積貧積弱、一窮二白、任人宰割；攪亂香港，讓香港回到過去的動盪不安，更不想港人過上美好生話，遲滯甚至中斷中華民族偉大復興。因此，更須認清楚他們的反動本質和醜惡嘴臉，不要心存幻想和僥倖，更不要有媚美、恐美、崇美、幻美的糊塗想法，而國家的立場更是十分明確堅定，就是以戰止戰、以武止戈，只有用勝利才能贏得和平、贏得尊重。在此大是大非之前，香港更須團結一致、堅定地與國家站在一起，堅定地站在歷史正確的一邊，這才是中國人應有的風骨和節氣。在維護國家安全上，人人有責，香港每個人都是受益者和守護者，沒有「局外人」。