國安教育日2025｜鄧炳強蔡若蓮列軟對抗例子　教授跳軌編遺言、豺狼喻中央

保安局局長鄧炳強在國家安全教育日的主題講座上表示，軟對抗是透過一些看似與國家安全無關的議題作為切入點，利用假新聞、假消息或偏頗報道 ，通過輿情、網上發酵等手法分化社會，挑動香港和內地的矛盾，或其他負面情緒。
他舉例，去年有人藉一名大學教授在九龍塘墮軌事件，在網上發布虛假的死者遺言，甚至於多個地方放置悼念燈箱，從而煽動市民對中央和特區政府的憎恨，針對這些行為警方亦已迅速執法拘捕兩名人士。
必須全方位打擊軟對抗 優化法律工具
鄧炳強說，任何社會議題都有可能被一些想危害國家安全的人利用，以達致分化社會的卑鄙目的，當局必須全方位打擊軟對抗，包括加強情報搜集和執法工作，及時反駁抹黑言論，並優化法律工具。
「軟」容易入心入腦
教育局局長蔡若蓮說，軟對抗的危險之處在於「軟」字，容易入心入腦。她舉例，有人用言語治療師身分編寫「羊村」故事繪本，用豺狼代表中央政府，將市民描繪成受迫害的小綿羊，維護國安就畫成武器，並將暴徒描繪成大英雄，表面是教小朋友識字，但實際是向心智未成熟的學生宣揚仇恨政府的對抗思想 。
蔡若蓮說，為了防範軟對抗，必須從「強心」出發，做好國家安全教育，增強學生對軟對抗的「免疫力」，提升教師對識別軟對抗的能力，強化學校的監管監督機制，築起國家安全保護網。
原文刊登於 香港電台