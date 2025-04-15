國安教育日2025｜鄧炳強蔡若蓮列軟對抗例子　教授跳軌編遺言、豺狼喻中央

全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座，主題為「軟對抗的迷惑性和對安全和發展的破壞力」。保安局局長鄧炳強（左）、教育局局長蔡若蓮（右）參與主題講座。（中通社）

保安局局長鄧炳強在國家安全教育日的主題講座上表示，軟對抗是透過一些看似與國家安全無關的議題作為切入點，利用假新聞、假消息或偏頗報道 ，通過輿情、網上發酵等手法分化社會，挑動香港和內地的矛盾，或其他負面情緒。

他舉例，去年有人藉一名大學教授在九龍塘墮軌事件，在網上發布虛假的死者遺言，甚至於多個地方放置悼念燈箱，從而煽動市民對中央和特區政府的憎恨，針對這些行為警方亦已迅速執法拘捕兩名人士。

必須全方位打擊軟對抗 優化法律工具

鄧炳強說，任何社會議題都有可能被一些想危害國家安全的人利用，以達致分化社會的卑鄙目的，當局必須全方位打擊軟對抗，包括加強情報搜集和執法工作，及時反駁抹黑言論，並優化法律工具。