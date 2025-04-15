國安教育日2025｜陳國基：軟對抗懂利用灰色地帶 手法多變危害不亞於硬對抗

全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座，政務司司長陳國基主持，主題為「軟對抗的迷惑性和對安全和發展的破壞力」（中通社）

全民國家安全教育日開幕禮及主題講座，早上在會展舉行，主題講座題為「軟對抗的迷惑性和對安全和發展的破壞力」。擔任講座主持的政務司司長陳國基說，現時香港發展勢頭非常良好，但反中亂港勢力破壞一國兩制的圖謀和行動從未停止，美國和西方外部勢力無所不用其極打壓國家進步和發展，並一直將香港當作地緣政治博弈的棋子，心懷不軌之徒已絕少明目張膽進行違法行動，但仍以「軟對抗」手段試圖破壞特區安全、阻撓發展。

滲透生活各範疇

陳國基指出，「軟對抗」領域廣泛、手法多變，滲透在教育、文化藝術、宗教、大眾傳播、網絡世界等生活各範疇，很懂得利用灰色地帶。