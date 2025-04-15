國安教育日2025｜陳國基：軟對抗懂利用灰色地帶 手法多變危害不亞於硬對抗

全民國家安全教育日開幕禮及主題講座，早上在會展舉行，主題講座題為「軟對抗的迷惑性和對安全和發展的破壞力」。擔任講座主持的政務司司長陳國基說，現時香港發展勢頭非常良好，但反中亂港勢力破壞一國兩制的圖謀和行動從未停止，美國和西方外部勢力無所不用其極打壓國家進步和發展，並一直將香港當作地緣政治博弈的棋子，心懷不軌之徒已絕少明目張膽進行違法行動，但仍以「軟對抗」手段試圖破壞特區安全、阻撓發展。
滲透生活各範疇
陳國基指出，「軟對抗」領域廣泛、手法多變，滲透在教育、文化藝術、宗教、大眾傳播、網絡世界等生活各範疇，很懂得利用灰色地帶。
他說對社會有四方面危害性，包括阻撓政府施政，透過散佈虛假消息曲解正面發展和惠民政策，令市民產生誤解和抗拒；軟對抗會加劇社會內耗，藉著個別意外事件或發展項目，借題發揮挑起事端、引起怨憤，希望再推動激烈的反政府行動。
他說軟對抗亦會損害香港形象，以虛無飄渺的人權自由民主概念作為幌子，虛構事實操縱輿論與外部勢力唱和呼應，令外國公眾對香港產生不良認知；軟對抗亦會荼毒市民，濫用言論、文化、藝術、創作自由，以極其迷惑性的形式傳遞和灌輸一些扭曲片面的價值和認知，令市民尤其是青少年積累對國家的隔膜、對中央和特區政府的不信任、甚至仇視。
陳國基又說，軟對抗是影響政治安全、社會穩定和經濟發展的重大風險因素，危害性不亞於「硬對抗」，特區政府會全面、及時、有效，防範壓制和消除軟對抗的危害，包括全面落實愛國者治港原則，第一時間駁斥謠言澄清真相，阻止假消息蔓延發酵，對觸犯法例人士嚴正執法、以儆效尤，亦要構築民眾思想上的防火牆，加強愛國主義教育，提升市民抵禦軟對抗侵襲的能力。
原文刊登於 香港電台