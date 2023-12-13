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2023-12-13 10:58:26

國安法首案重囚9年 唐英傑：出獄時婆婆恐不在人世，我在懲罰身邊人

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唐英傑在2020年7月1日被指駕駛涉及港獨旗幟電單車在灣仔撞向警方防線，造成三名警員受傷，2021年7月被裁定煽動分裂國家及恐怖活動兩罪成立，被判囚共9年。

唐英傑在2020年7月1日被指駕駛涉及港獨旗幟電單車在灣仔撞向警方防線，造成三名警員受傷，2021年7月被裁定煽動分裂國家及恐怖活動兩罪成立，被判囚共9年。

繼荃灣中槍「健仔」曾志健後，再有涉及反修例示威的在囚人士受訪。首宗涉違反《港區國安法》案件的被告唐英傑，在202071日被指駕駛涉及港獨旗幟電單車在灣仔撞向警方防線，造成三名警員受傷，20217月被裁定煽動分裂國家及恐怖活動兩罪成立，被判囚共9年。他於獄中接受警方協助無綫電視拍攝的國安法資訊節目《有法安國》專訪，稱失去自由最難受是失去同家人相聚的時光，「可能出獄時婆婆已不在人世，其實我在懲罰身邊的人」。

唐英傑於獄中接受警方協助無綫電視拍攝的國安法資訊節目《有法安國》專訪。(電視截圖) 唐英傑在2020年7月1日被指駕駛涉及港獨旗幟電單車在灣仔撞向警方防線，造成三名警員受傷，2021年7月被裁定煽動分裂國家及恐怖活動兩罪成立，被判囚共9年。(資料圖片) 唐英傑在2020年7月1日被指駕駛涉及港獨旗幟電單車在灣仔撞向警方防線，造成三名警員受傷，2021年7月被裁定煽動分裂國家及恐怖活動兩罪成立，被判囚共9年。(電視截圖) 唐英傑在2020年7月1日被指駕駛涉及港獨旗幟電單車在灣仔撞向警方防線，造成三名警員受傷，2021年7月被裁定煽動分裂國家及恐怖活動兩罪成立，被判囚共9年。(電視截圖)

「思緒被當時社會氣氛影響」

昨晚(12)播放的第12集節目題為「唐英傑的反思」，唐英傑在獄中以「側身」受訪，但仍可看到其容貌，案發時只有23歲的他表示：「思想有偏差，思緒被當時的社會氣氛影響。覺得除了用暴力，好像解決不到問題。當時就純粹興起。」

最難受失去與家人相聚

對於成為《港區國安法》實施後第一個被檢控的人，控罪包括「煽動他人分裂國家罪」及「恐怖活動罪」，他說：「原來是一個好嚴重的罪名，可以終身監禁。」一年後高等法院判他罪成入獄9年。對於失去自由，他稱最難受是失去同家人相聚的時光：「我有一個都年紀較大的婆婆，可能我出獄的時候，她未必在人世，其實我真的在懲罰身邊的人。」

入讀立德學院  重新規劃未來人生

唐參加懲敎署為在囚人士設計的計劃，學習情緒管理，並重新規劃出獄後的人生。之後亦選擇入讀為成年在囚人士開辦的立德學院，完成課程後可獲得等同中學文憑試五科合格的學歷：「（懲教署課程）「沿途有『理』」之內有個「『招』『職』創未來」計劃，我想成為一個跳傘甚至潛水教練。我覺得可以有這個機會，在監獄令我可以重新拿起書包，為我的未來鋪路。」在立德學院成立儀式上，他有機會擔任升旗手，了解國旗國歌當中的意義。

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