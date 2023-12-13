國安法首案重囚9年 唐英傑：出獄時婆婆恐不在人世，我在懲罰身邊人

昨晚(12日)播放的第12集節目題為「唐英傑的反思」，唐英傑在獄中以「側身」受訪，但仍可看到其容貌，案發時只有23歲的他表示：「思想有偏差，思緒被當時的社會氣氛影響。覺得除了用暴力，好像解決不到問題。當時就純粹興起。」

最難受失去與家人相聚

對於成為《港區國安法》實施後第一個被檢控的人，控罪包括「煽動他人分裂國家罪」及「恐怖活動罪」，他說：「原來是一個好嚴重的罪名，可以終身監禁。」一年後高等法院判他罪成入獄9年。對於失去自由，他稱最難受是失去同家人相聚的時光：「我有一個都年紀較大的婆婆，可能我出獄的時候，她未必在人世，其實我真的在懲罰身邊的人。」

入讀立德學院 重新規劃未來人生

唐參加懲敎署為在囚人士設計的計劃，學習情緒管理，並重新規劃出獄後的人生。之後亦選擇入讀為成年在囚人士開辦的立德學院，完成課程後可獲得等同中學文憑試五科合格的學歷：「（懲教署課程）「沿途有『理』」之內有個「『招』『職』創未來」計劃，我想成為一個跳傘甚至潛水教練。我覺得可以有這個機會，在監獄令我可以重新拿起書包，為我的未來鋪路。」在立德學院成立儀式上，他有機會擔任升旗手，了解國旗國歌當中的意義。