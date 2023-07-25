國安處帶走袁弓夷兒女助查 容海恩：如有線索將一五一十提供

警方國安處早前懸紅通緝８名涉嫌違反《港區國安法》的在逃人士，包括在美籌組「香港議會」的袁弓夷。國安處昨日上門帶走袁弓夷的兒子袁彌昌，以及其妻子、新民黨立法會議員容海恩。據了解，被帶走的還包括袁弓夷的長女袁彌望。容海恩昨日回應事件時強調自己是清白，會全面配合警方調查，如有需要會一五一十向警方提供資料；又指若知悉袁弓夷的行蹤定會向警方披露。行政長官李家超表示會全力追查涉事８人的罪行及其背後的勢力。

國安處昨日清晨分別帶走袁弓夷的兒子袁彌昌，以及袁彌昌的妻子容海恩到警署協助調查。據了解，同被帶走調查的還包括長女袁彌望，她於昨晨從美國洛杉磯返港後在港島寓所被國安處帶走。容海恩昨日在立法會回應時表示，早上有警員持搜查令到其家中搜查，警方搜查了她的電腦、手提電話及文件等。她表示，自己及丈夫袁彌昌分別被帶到警署，她到西區警署協助調查，期間有錄影，歷時約３小時。

容海恩：自己清白 會全面協助調查

容海恩強調，會全面配合警方調查，如需線索，會「一五一十」提供。她又指，自己是清白，事件亦無影響與丈夫關係。對於早前已斷絕「翁媳關係」但仍被警方調查，容海恩相信警方有自己的考慮及調查方向。被問到假如得知袁弓夷行蹤，會否通知警方時，她表示，將會毫無疑惑地向警方披露。

同被帶走的袁彌昌昨日下午約５時離開灣仔警署，他由警方護送乘的士離開，期間未有回應傳媒提問。袁彌昌早前承認曾在美國與袁弓夷短暫會面，惟形容只屬「閒話家常」，沒有討論政治問題。據了解，袁彌望同樣只是協助調查，未有被拘捕。

李家超：全力追查八人背後力量

正於新加坡外訪的李家超表示，維護國安十分重要，８名通緝人士罪行嚴重，港府會盡力調查到底。他續指，除個人之外，也涉及協助教唆及金錢資助行動，有關部門會全力追查，確保取得最大證據。他指，要一併調查８人的背景及背後力量，因為真正對手可能有強大力量，甚至有國家背景，強調執法部門必須全力調查，確保所有線索也要追查到底。

李家超重申，《香港國安法》只針對一小撮涉及危害國家安全人士，局方需要按國安法追究相關法律責任。他指，今次國安處發出的通緝令亦是為了延續社會安全和穩定，國安法的目的是保障大部分守法的香港市民，又指國安法令市民生活有更大保障。

今次是國安處第四度帶走被通緝人士的家屬問話，繼早前羅冠聰、蒙兆達及郭榮鏗的家人被帶走問話後，至今先後共有超過10名在逃人士的家屬被帶走協助調查。