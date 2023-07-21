國安處帶走 蒙兆達郭榮鏗家人問話 未有人被捕 警︰不排除有執法行動　

警方國安處早前懸紅通緝8名涉嫌違反《港區國安法》的海外在逃人士。據了解，警方國安處周二帶走蒙兆達的兄嫂和姪兒，以及昨日帶走包括郭榮鏗兄長郭榮臻在內共二男二女，到警署協助調查。據悉警方要求他們提供家人的動向，以及查問有否提供財政支援等。警方表示，行動仍在進行，不排除有包括拘捕等其他執法行動。

據了解，國安處昨早在九龍及港島帶走兩男兩女調查，當中包括被通緝人士郭榮鏗的胞兄郭榮臻。郭榮臻被國安處人員帶到西區警署錄取口供。他在下午約兩時離開警署，未有被捕。

周二帶走蒙兆達兄嫂姪兒3人

此外，國安處周二(18日)在沙田區亦帶走兩男一女調查，涉嫌協助在逃人繼續從事危害國家安全行為。消息稱，被帶走的是被懸紅通緝男子之一、蒙兆達的兄嫂及姪仔，三人同日已獲准離開警署。據指，警方要求三人提供蒙兆達在海外的動向，包括是否有與蒙兆達聯絡，或者提供財政支援等。警方回覆查日詢時指，警方行動會按實際情況，依法處理，行動仍在進行中，不排除會有其他執法行動，包括拘捕。

國安處發出通緝令後，警方早前已帶走被通緝人士之一、前立法會議員羅冠聰的父母及兄長問話，了解他們是否有向羅冠聰提供財政支援，羅冠聰已於3年前公開表明和家人斷絕關係。此外，政治學者袁彌昌的父親袁弓夷同樣被通緝，袁彌昌曾表示早前在美國時曾與父親短暫交流，惟不涉及政治。