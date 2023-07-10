國安處通緝8海外港人 拘涉支援者 葉劉：警惕在港親友 自稱「黃色經濟圈」無助生意

警方國家安全處日前懸紅通緝8名身在海外的港人，其後又以涉嫌支援被通緝者之一、前立法會議員羅冠聰而拘捕5人。行政會議召集人、前保安局長葉劉淑儀認為，懸紅通緝8人目的是向外國示警和警惕親友，相信行動並非針對「黃色經濟圈」，惟直言單靠政治立場作招徠做生意難以持久，「生意做得好、啲嘢好食至幫襯你㗎。」
葉劉淑儀昨在一個電視節目稱，據她了解，有被通緝人士在海外港人聚居的地方，舉辦茶會「洗腦」和作出迷惑行為，以遊說、拉攏當地國會議員，呼籲制裁中國和取消聯繫匯率等，而不論以「黃色經濟圈」或其他行為支援有關活動，都有機會涉及嚴重違法行為。她續說，商戶如明知或認為有風險，便不應自稱「黃色經濟圈」，相信「咁亦都無助你嘅生意」，又指做生意是靠實力。
親友與被通緝者一般聯絡無問題
就國安處通緝8名身在海外的民主派或社運人士，葉劉淑儀認為外國人在此之前或不知他們被港通緝，懸紅亦是為了向已暫停或中止與港簽訂逃犯移交協議的國家示警，以及警惕被通緝者的在港親友不要再向他們提供資金，形容行為「好有麻煩」、有機會捲入不必要的法律旋渦，不過她指與被通緝者作一般聯絡並沒有問題。
葉劉淑儀20年前擔任保安局長期間，曾經推動《基本法》23條立法，惟最終不成功，及至現屆政府強調最遲明年一定立法。葉劉淑儀被問到會否擔心立法影響自由時，重申落實《基本法》23條是憲制責任，而現有的保護官方機密、間諜罪等條文字眼和罪行涵蓋內容亦已過時，認為政府有需要深入研究和提出新例。她又相信，本港為23條立法並非新鮮事，認為對明年台灣大選影響不大。