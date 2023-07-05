國安處通緝8海外港人 李家超：親友提供消息可獲懸紅

警方周一公開通緝8名海外港人，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸以及羅冠聰，並且每人懸紅100萬元。特首李家超昨表示完全支持及贊成警方做法，呼籲包括被通緝人士親友的市民提供訊息，強調被通緝人士走到天涯海角，警方都會終身追捕及追究法律責任。保安局長鄧炳強則點名批評羅冠聰是「現代漢奸」、「縮頭烏龜、食人血饅頭」，在外國享受榮華富貴，呼籲他自首，執法部門亦將窮一生精力緝捕他。

李家超昨在行會前表示，完全支持及贊成警方今次通緝行動，強調危害國家安全是嚴重罪行，特區政府執法必嚴，任何公眾人士幫助警方追緝通緝人，警方都會保密處理。而包括被通緝人的親戚和朋友，就通緝人或相關案件提出消息，可按實際結果全數獲得或按比例分配賞金。

李家超表示，會用一切合法手段，竭盡所能，終身追捕及追究他們的法律責任，重申警方過去亦有懸紅通緝在逃人士，強調被通緝人士只能靠自首，終結被通緝的生涯，可獲得法庭考慮減刑，否則他會終身被通緝，日日擔心被拘捕，在惶恐中度日。他強調，特區政府會竭盡所能，全力以赴追緝危害國安的罪犯，以及爭取不同市民協助政府追捕，兼且一併調查這些人士背後的勢力等。

