國安處通緝8海外港人 李家超：親友提供消息可獲懸紅

警方周一公開通緝8名海外港人，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸以及羅冠聰，並且每人懸紅100萬元。特首李家超昨表示完全支持及贊成警方做法，呼籲包括被通緝人士親友的市民提供訊息，強調被通緝人士走到天涯海角，警方都會終身追捕及追究法律責任。保安局長鄧炳強則點名批評羅冠聰是「現代漢奸」、「縮頭烏龜、食人血饅頭」，在外國享受榮華富貴，呼籲他自首，執法部門亦將窮一生精力緝捕他。
李家超昨在行會前表示，完全支持及贊成警方今次通緝行動，強調危害國家安全是嚴重罪行，特區政府執法必嚴，任何公眾人士幫助警方追緝通緝人，警方都會保密處理。而包括被通緝人的親戚和朋友，就通緝人或相關案件提出消息，可按實際結果全數獲得或按比例分配賞金。
李家超表示，會用一切合法手段，竭盡所能，終身追捕及追究他們的法律責任，重申警方過去亦有懸紅通緝在逃人士，強調被通緝人士只能靠自首，終結被通緝的生涯，可獲得法庭考慮減刑，否則他會終身被通緝，日日擔心被拘捕，在惶恐中度日。他強調，特區政府會竭盡所能，全力以赴追緝危害國安的罪犯，以及爭取不同市民協助政府追捕，兼且一併調查這些人士背後的勢力等。
鄧批羅冠聰「現代漢奸」、「縮頭烏龜」
惟羅冠聰等多名被通緝人士，均表明拒絕回港自首，保安局長鄧炳強昨點名斥羅冠聰為「現代漢奸」，又稱對方是「縮頭烏龜、食人血饅頭」，並批評羅在外國享受榮華富貴，被他煽動的青少年則要受法律制裁及承擔法律後果。他希望羅冠聰能拾回勇氣及良知回港自首，執法部門亦將窮一生精力緝捕他。而當局亦會透過通緝，冀獲取並針對被通緝人士的資料，以找出背後指示被通緝人士的金主。警方公開通緝8人後，美國、英國和澳洲均譴責事件，或對事件表達關注，批評有關做法是壓制香港自由。外交部駐港公署發言人發表聲明，針對有關「涉港謬論」，妄議特區警方依法通緝任建峰等8名外逃反中亂港首惡分子，並公然詆毀香港國安法，干預特區法治和正常執法，表示強烈不滿和堅決反對。
外交部駐港公署︰港警符合
國際法國際通行慣例
發言人指出，任建峰等人長期從事反中亂港活動，煽動甚至妄圖武力分裂國家、顛覆國家政權，勾結外部勢力賣港求榮，為謀一己政治私利，特區警方以事實為依據，以法律為準繩，通過保護性管轄條款對海外反中亂港首惡分子正當執法，符合國際法及國際通行慣例。發言人重申，維護國家主權、安全、發展利益是一國兩制方針最高原則，捍衛國家安全天經地義、理所當然，絕不容許任何外部勢力插手干預。
保安局亦發文表示，強烈反對和譴責有國家肆意作出無理抨擊，形容國安處行動合情、合理、合法，危害國家安全是嚴重的罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。公開因涉嫌犯下嚴重罪行而被通緝的逃犯資料，並要求市民大眾協助緝拿逃犯歸案，是香港警察和其他它執法部門常見的做法，亦符合國際慣例。
發言人補充，任何國家都不應該包庇犯罪分子。被通緝的人竄逃外地後涉嫌繼續從事危害國家安全的行為和活動，屢見不鮮，令人髮指；又指有關國家嘗試以不同藉口為此等人開脫，完全不尊重法治，其心可誅，其行可鄙。港府會把握任何機會依法將逃犯緝拿歸案，不容許他們逍遙法外。